Wien – Zwölf Crime-Stories, vier Länder, ein Raum: Das ist das Konzept der neuen Netflix-Produktion "Criminal", die am 20. September abrufbar ist. Der Streaming-Dienst kündigt zwölf Episoden an, je drei Folgen spielen in vier verschiedenen Ländern: Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland. Eine Staffel lang spielt sich die Handlung jeder Episode in nur einem Raum ab: Dem Verhörzimmer der Polizei.

Wechseln die Zuschauer nach drei Folgen das Land, wechselt (im Original) auch die Sprache. Jede Folge wird in der Sprache des Landes gedreht. Für die britischen Episoden sind George Kay ("Killing Eve") und Jim Field Smith ("Episodes") verantwortlich.

Bernd Lange ("Das Verschwinden") und Sebastian Heeg ("Blaumacher") kümmern sich um die drei deutschen Folgen. Sie werden von Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang") inszeniert. Frederic Mermoud ("The Returned") führt Regie, wenn Frankreich an der Reihe ist, Mariano Barrosso ("Die Zeit der Schmetterlinge") übernimmt Spanien.

Mehrere Trailer und Teaser

Veröffentlicht wurden bisher gleich mehrere Trailer zu "Criminal": Ein Trailer zu den Episoden in Deutschland, einer zu den britischen Folgen, einer zu Spanien und einer zu Frankreich, und auch der offizielle Franchise-Trailer zur gesamten Serie.

