Das neue Kabinett unter Giuseppe Conte könnte schon am Mittwoch vereidigt werden. Der Premier wird am Nachmittag mit einer Ministerliste bei Staatschef Mattarella erwartet

In Italien steht die Präsentation des neuen Kabinetts unter Premier Giuseppe Conte bevor. Foto: Reuters/Ciro De Luca

Rom – Seit der Zustimmung der Fünf-Sterne-Bewegung zu einer Regierung mit den Sozialdemokraten (PD) laufen in Italien die Verhandlungen über die Vergabe der Ministerien auf Hochtouren. Das neue Kabinett soll noch am Mittwoch präsentiert werden, auch auf eine Regierungsagenda haben sich die Verhandler offenbar geeinigt. Der PD-Fraktionschef in der Abgeordnetenkammer, Graziano Delrio, berichtete am Mittwoch, dass das neue Regierungsprogramm ein neues Einwanderungsgesetz vorsehe. Damit soll das Migrationsproblem auf "strukturelle Weise" in Angriff genommen werden.

Der Regierungskoalition will nach Medienangaben auch die linke Kleinpartei Liberi e Uguali (LeU) beitreten. Die Gruppierung forderte den Posten des Umweltministers im neuen Kabinett. Diesen Posten beansprucht jedoch auch die Fünf-Sterne-Bewegung, der Umweltpolitik ein Anliegen ist. Die Bewegung fordert die Bestätigung ihres bisherigen Umweltministers Sergio Costa.

Auch Unstimmigkeit bei der Nominierung des neuen Staatssekretärs im Büro des Regierungschefs, verzögern die geplante Präsentation der neuen Regierung von Giuseppe Conte. Der designierte Premier will noch am Nachmittag mit Staatspräsident Sergio Mattarella zusammentreffen, um ihm seine Kabinettsliste zu übergeben. Wenn Mattarella die Personalauswahl absegnet, könnte die neue Regierung sofort vereidigt werden. Danach müssten ihr noch beide Parlamentskammern das Vertrauen aussprechen.

Di Maio soll Verteidigungsminister werden

Conte verhandelte in der Nacht auf Mittwoch mit Vertretern der künftigen Koalitionspartner über die Ministerliste. Erwartet wird, dass Fünf-Sterne-Politikchef Luigi Di Maio nach seinem Verzicht auf den Posten des Vizepremiers Verteidigungsminister wird. Von den bisherigen Ministern der Fünf Sterne könnten einige im Amt bleiben.

Der Ex-Premier und PD-Spitzenpolitiker Paolo Gentiloni ist als Außenminister im Gespräch. Roberto Gualtieri soll PD-Kreisen zufolge Finanzminister werden. Parteichef Nicola Zingaretti habe den Vorsitzenden des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments vorgeschlagen, sagte ein PD-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Gualtieri ist auch einer der Chefunterhändler des EU-Parlaments für den Brexit.

Mehrheit für Regierung mit Sozialdemokraten

Die Aktivisten der Fünf-Sterne-Bewegung hatten am Dienstag in einer Onlinebefragung mit großer Mehrheit einer Regierung mit den Sozialdemokraten zugestimmt. 79,3 Prozent sprachen sich für den neuen Koalitionspartner aus. 79.634 der 115.000 auf der Plattform Rousseau registrierten Aktivisten hatten an der Befragung teilgenommen.



Der Chef der bisher regierenden rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, beobachtete die Koalitionsverhandlungen kritisch. Das Bündnis von PD und Fünf Sternen bezeichnete er als "Koalition der Sesselkleber" und sparte auch nicht mit Kritik an Conte. Vom "Anwalt des Volkes", wie sich der Jurist zu Beginn seiner Amtszeit als Premier der Lega-Fünf-Sterne-Regierung bezeichnet hat, sei er zum "Anwalt Merkels" geworden, so der scheidende Innenminister.

Salvini hatte Anfang August das erst 14 Monate alte Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung platzen lassen. Angesichts guter Umfragewerte wollte Salvini rasche Neuwahlen erzwingen, scheiterte aber mit seinem Plan. (APA, 4.9.2019)