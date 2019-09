Haben Sie ein Lieblingslokal für Ihre Dates? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/mediaphotos

Die "Kleine Zeitung" hat bei Wienern im August für Augenverdrehen und Gelächter gesorgt: Sie bezeichnete die Zollergasse in Wien-Neubau als "Tinder-Strich". Hintergrund waren die vielen beliebten Lokale wie das Café Europa oder Liebling, die laut der Zeitung unter der Woche vor allem von Singles besucht werden, die dort ihr Tinder-Date haben.

Obwohl niemand die Bezeichnung "Tinder-Strich" verwendet, ist an dem Artikel etwas Wahres dran: Die Lokale sind für Dates ideal, da man nicht zu eng sitzt und es nicht zu intim für ein erstes Kennenlernen ist, aber auch nicht zu laut. Die Zollergasse liegt zentral und ist gut angebunden, will man danach auf einen Absacker weitergehen oder nach Hause.

Natürlich ist es davon abhängig, was man sucht: Will man Essen gehen, ist eine Bar wohl das Falsche. Manche wollen etwas Exklusives wie eine Rooftop- oder Cocktailbar, während sich die anderen im Beisl bei einem Spritzer wohler fühlen, wo man ungezwungen tratschen kann. Beim ersten Date gehen die meisten STANDARD-User am liebsten in ein Kaffeehaus oder spazieren. Die Stimmung muss eben passen.

Wo treffen Sie sich auf ein Date?

Welche Lokale können Sie empfehlen, und welches sollte man meiden? Gehen Sie bei einem Date lieber etwas Trinken, Essen oder auf einen Kaffee – oder unternehmen Sie etwas ganz anderes? (rec, 20.9.2019)