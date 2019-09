Olmütz, Tschechische Republik

Diese kleine charmante Stadt ist genau der richtige Ort, wenn einem der Trubel in Prag zu viel wird. Denn Olmütz bietet genauso schöne Kirchen, malerische Brunnen und Schlösser wie die tschechische Hauptstadt.

Der Stadtkern ist ein barockes Juwel, das auf eine wechselvolle tausendjährige Geschichte zurückblickt. Hier hat schon der elfjährige Mozart komponiert, Gustav Mahler wirkte als Kapellmeister, und Feldmarschall Graf Radetzky blies seinen Kadetten den Marsch. Außerdem beherbergt die Stadt mit der Dreifaltigkeitssäule ein UNESCO-Weltkulturerbe.

Skopje, Nordmazedonien

Touristisch noch immer unterbewertet, findet man in Nordmazedonien spektakuläre Landschaften. Die schneebedeckten Berge, tiefen Täler und schimmernden Seen des Landes sind eine Freude für Wanderer, die die Wanderwege größtenteils für sich alleine haben.

Das Tor zu diesen Gegenden ist Skopje. Dort findet man ein wechselvolles Stadtbild, das durch die ebenfalls wechselvolle Geschichte, durch die verschiedenen Religionen und ethnischen Gruppen sowie durch unterschiedliche soziale Verhältnisse geprägt ist. Auch ein Besuch Ohrid, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, zahlt sich aus. Es ist eine der ältesten menschlichen Siedlungen in Europa und beeindruckt mit seinen archäologischen Schätzen.

Syros, Griechenland

Im Gegensatz zu großen Namen wie Mykonos und Santorini ist Syros eine abgelegene Insel, die noch nicht von Touristen überlaufen ist.

Die Insel hat alles, was man sich in einem griechischen Urlaub wünschen kann: wunderschöne Strände, fantastisches (und günstiges) Essen, spektakuläre Sonnenuntergänge und Kopfsteinpflasterstraßen. Anstatt in schicken 5-Sterne-Resorts mit Infinity-Pools zu übernachten, bietet diese Insel vor allem familiengeführte Gästehäuser.

Ardennen, Belgien

Der belgische Teil der Ardennen, im Süden der Wallonie, ist unterschätzt und (gerade deswegen) reizvoll. Mit 4.400 Quadratkilometern Fläche ist die Provinz Luxemburg die größte der zehn Provinzen Belgiens, aber auch die am dünnsten besiedelte – zumal die Hälfte des Landes von Wald bedeckt ist. An diesem ausgedehnten Waldgebirge werden Wanderfreunde ihre Freude haben – vor allem solche, die auch auf belgisches Bier stehen. So befindet sich zum Beispiel die Trappistenbrauerei Rochefort im Herzen der Ardennen, aber auch zahlreiche andere Brauereien.

Die Ardennen sind außerdem eine Schlüsselregion für den Gedenktourismus in der Wallonie. Hier finden sich zahlreiche Spuren des Ersten Weltkriegs und der Ardennenschlacht 1944-45, der letzten Auseinandersetzung im Zweiten Weltkrieg auf belgischem Boden. Zahlreiche Gedenkstätten, Friedhöfe und Museen in Städten wie Bastogne, La Roche, Sankt-Vith, Arlon oder Neufchâteau widmen sich den beiden Weltkriegen.

Laroles, Spanien

Eineinhalb Autostunden sowohl von der historischen Stadt Granada als auch von den unberührten Stränden von Cabo de Gata in Almeria entfernt und eingebettet in die atemberaubenden Alpujarras, liegt das weiß getünchte Dorf Laroles. Dieses, und die Ansammlung von Dörfern in der Umgebung, bieten ein seltenen Einblick in das Leben in einer ländlichen spanischen Gemeinde.

Man macht quasi eine Zeitreise zwischen Olivenhainen und Mandelbäumen und kann dabei den lokalen Wein und Honig genießen. Laroles beherbergt auch das pulsierende und preisgekrönte Theaterfestival Me Vuelves Lorca, das jeden Sommer in einem Freilufttheater im griechischen Stil stattfindet.