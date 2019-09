Ob im vom Atomkrieg zerstörten Las Vegas, in einer epischen Fantasy-Welt oder gar auf einem anderen Planeten – diese Titel überzeugen mit wunderschönen Spielwelten

Offene Spielwelten sind eine Kunst für sich, in der man sich verlieren kann. Stunden können vergehen, ohne sich einer linearen Handlung hinzugeben. Manchmal gibt es auch besonders wertvolle Kreationen, die man zu Land, auf Wasser oder in der Luft entdecken will. Die folgenden Games weisen die schönsten Spielwelten auf, bei denen sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt.