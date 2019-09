Wien – oe24.TV schaffte am Dienstag nach eigenen Angaben einen Tages-Marktanteil von 0,5 Prozent (Teletest, Gesamtpublikum ab zwölf Jahren). Das sei "Nummer 1 aller privaten News-Sender", jubelt oe24.TV in einer Aussendung. Offenbar eine Antwort auf den Jubel von ProSiebenSat1Puls4 über 0,5 Prozent in der Werbezielgruppe und 0,3 Prozent (Gesamtpublikum ab zwölf Jahren) am Sonntag, als Puls 24 startete.

Das erste Wahl-Duell zwischen Herbert Kickl (FPÖ) und Helmut Brandstätter (Neos) erreichte in der besten Viertelstunde des Hauptabends (um 22 Uhr) einen Marktanteil von 1,7 Prozent (Gesamtpublikum 12+), rechnet oe24.TV auf Basis des Teletest vor. In der Werbe-Zielgruppe (12–49 Jahre) lag der Marktanteil in dieser Viertelstunde um 22 Uhr bei 1,5 Prozent. Üblicherweise werden TV-Programme nach der Durchschnittsreichweite der gesamten Sendung beurteilt.

Laut Teletest verzeichnete oe24.TV am Dienstag im (Autostart-)Livestream 405.000 Bruttoviews.

Update Die Aussendung der Fellner-Mediengruppe schließt mit: "Vorerst keine Teletest-Zahlen gibt es – nach einer vorschnellen und falschen Meldung am Sonntag – für das neu gestartete Puls 24."

Vorerst keine weiteren Puls-24-Quoten