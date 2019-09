20.15 REPORT

Dokeins: Angstfach Mathe Lisa Gadenstätter stellt das Bildungssystem auf den Prüfstand, befasst sich dabei mit aktuellen Problemen und fragt nach potenziellen Lösungen. Im Zentrum stehen die Fragen: Haben Kinder Spaß beim Lernen, oder überwiegt der Druck? Wie gut sind die Lehrer? Werden Schüler ausreichend auf das Leben vorbereitet? Bis 21.00, ORF1

20.15 DISKUSSION

Wahl 19: Politik live Wie bewerten die Wahlstrategen den bisherigen Wahlkampf? Auf welche Themen setzen die Parteien, und wie wollen die Kandidatinnen und Kandidaten in den letzten Wochen vor der Wahl noch punkten? Die Diskussion mit den Wahlstrategen der Parteien führt Ingrid Thurnher. Danach folgt ab21.00Uhrdie Runde der ChefredakteurInnen. Zu Gast sind Petra Stuiber vom STANDARD, Rainer Nowak (Die Presse), Christian Nusser (Heute), Georg Wailand (Krone), Martina Salomon (Kurier) und Hubert Patterer (Kleine Zeitung).

Bis 21.50, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Best of – Auf der Jagd Die ORF-Reihe befasst sich diesmal mit der Jagd – nach Mensch und Tier. Angefangen bei Großwildjägern, die 1995 nach Afrika reisten, um Elefanten, Löwen und Büffel zu töten, und die leider keine Einzelfälle blieben, bis hin zu Kammerjägern sowie zur Jagd nach Herrchen mit nicht bezahlter Hundesteuer. Und letztendlich: Bürgerwehren und deren Hauptziel im Jahr 2000: Einbrecher und Autodiebe im Weinviertel. Bis 22.00, ORF 2

Foto: orf

21.10 DRAMA-FILMBIOGRAFIE

The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben(The Imitation Game, USA 2014, Morten Tyldum) Die schockierende und aufwühlende Verfilmung des Schicksals von Alan Turing: Der Mathematiker und Logiker Turing (Benedict Cumberbatch) ist 1939 Teil eines höchst geheimen Projekts der britischen Regierung. Das Ziel: das Knacken des Enigma-Codes. Zusammen mit Joan Clarke (Keira Knightley) versucht er, dafür eine Maschine zu bauen. All der Sorgen nicht genug: Das ohnehin unbeliebte Genie muss seine Homosexualität verbergen, um einer Verurteilung zu entgehen. Bis 23.00, ORF 1

22.25 ACTION-KOMÖDIE

Pain & Gain (USA 2013, Michael Bay) Danny (Mark Wahlberg) ist Personal Trainer bei Sun Gym. Einem beruflichen Aufstieg steht jedoch seine Verurteilung wegen Betrugs im Weg. Um auch so schnell an Geld zu kommen, entschließt er sich dazu, zusammen mit seinen Kumpels Adrian (Anthony Mackie) und Paul (Dwayne Johnson) einen seiner gutbetuchten Kunden, Victor (Tony Shalhoub), zu entführen und ihn um sein Vermögen zu erleichtern. Bis 0.45, Puls 4

KinoCheck

23.00 TALK

Stöckl Diesmal zu Gast bei Barbara Stöckl: die Kabarettisten und Pop-Sänger Paul Pizzera und Otto Jaus, der Journalist Paul Lendvai, der Tourismusseelsorger und Pilgerexperte Roland Stadler und die Autorin Cornelia Travnicek. Bis 0.00, ORF 2