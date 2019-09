Den Speiseplan der Weißen Deutschen Edelziegen bekommen auch die Käsegenießer zu schmecken. Foto: Lukas Friesenbichler

Astrid Fuchs-Zerbst wohnt mit ihren Ziegen in St. Georgen im Gailtal. Das ist gut für die Tiere, können sie doch ständig das allerbeste Futter von den Wiesen und Stauden in der Naturparkregion Dobratsch zupfen.

Den Speiseplan der Weißen Deutschen Edelziegen bekommen auch die Käsegenießer zu schmecken. Da sich die Tiere je nach Jahreszeit andere Leckerbissen aussuchen, schmeckt auch der Käse jedes Mal ein wenig anders. Die Bäuerin bereitet nach französischem Vorbild, großartigen Rohmilch-Ziegenweichkäse zu.

Bei den Namen für die individuellen Käse greift sie auch gerne auf die Vornamen Ihrer Nachbarinnen zurück. Der von uns verkostete hieß "Urscha's" und schmeckte mild, würzig und sehr cremig.

Vor beinahe zehn Jahren gab Fuchs-Zerbst den Job in einer Bank auf und realisierte ihren Traum von einer eigenen Ziegenkäserei. Gemeinsam mit ihrem Mann Christoph hält sie neben den Ziegen auch noch Heidschnucken – eine Schafrasse aus der Lüneburger Heide, einen Hirtenhund und Araberhengste.

Serviert wird der Käse in Spitzenrestaurants wie dem "Steirereck" oder bei der Familie Rauch im "Steira Wirt". Zu kaufen gibt es ihn in der "Edelgreisslerei" von Herwig Ertl in Kötschach-Mauthen. (Helga Gartner, RONDO, 16.9.2019)