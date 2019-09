In dieser Galerie: 2 Bilder Am Ende weiter. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/CLIVE BRUNS Am Ende out. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Mike Stobe

Matteo Berrettini ist als erster Italiener seit 42 Jahren ins Halbfinale der US Open eingezogen. Der 23-Jährige rang am Mittwoch (Ortszeit) in New York den Franzosen Gael Monfils in einem hochspannenden Match über knapp vier Stunden mit 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) nieder und steht zum ersten Mal in seiner Karriere unter den besten vier Spielern eines Majors.

Beim Stand von 5:3 im fünften Satz hatte Berrettini bereits einen Matchball mit einem Doppelfehler verschenkt und die Partie nochmals spannend gemacht. Bei 6:5 vergab er zwei weitere Möglichkeiten zum Sieg, seinen fünften Matchball nutzte er dann im Tiebreak nach 3:57 Stunden. Monfils wurden unter anderem auch 17 Doppelfehler zum Verhängnis.

Erinnerung

"Ich erinnere mich an keine Punkte, nur an den Matchball", sagte der sichtlich abgekämpfte Berrettini im Court-Interview und fügte lachend an: "Ich erinnere mich auch an den Doppelfehler, um ehrlich zu sein. Ich denke, es war eines der besten Matches, das ich je sah. Ich bin echt glücklich und stolz."

Berrettinis Gegner im Halbfinale am Freitag ist entweder French-Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien) oder der Argentinier Diego Schwartzman. Den anderen Finalisten spielen der frühere ATP-Champion Grigor Dimitrow (Bulgarien) und der Weltranglisten-Fünfte Daniil Medwedew aus Russland aus.

Berrettini, der als jüngster Spieler seit Novak Djokovic 2010 im Halbfinale der US Open steht, hat in diesem Jahr bereits die ATP-Turniere in Stuttgart und Budapest gewonnen und wird in der Weltrangliste auf Rang 25 geführt. Als zuvor einziger Italiener hatte Corrado Barazzutti 1977 die Runde der letzten Vier in New York erreicht.

Premiere für Bencic

Bei den Frauen hat die Schweizerin Belinda Bencic hat erstmals in ihrer Tenniskarriere das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die 22-Jährige bezwang am Mittwoch bei den US Open die Kroatin Donna Vekic in 1:41 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:3.

Am Donnerstag spielt Bencic gegen die Kanadierin Bianca Andreescu oder Elise Mertens aus Belgien um den Einzug ins Endspiel. Im anderen Halbfinale fordert die Ukrainerin Jelena Switolina die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) heraus.

US Open Tennis Championships

Durch ihren Einzug in die Runde der besten Vier wird Bencic nach den US Open in die Top 10 der Welt zurückkehren. Im Achtelfinale hatte sie die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) aus dem Turnier geworfen. (sid, 4.9.2019)

Viertelfinale, Männer:

Daniil Medwedew (RUS/5) Stan Wawrinka (SUI/23) 7:6 (8/6) 6:3 3:6 6:1

Grigor Dimitrow (BUL) Roger Federer (SUI/3) 3:6 6:4 3:6 6:4 6:2

Matteo Berrettini (ITA/24) Gael Monfils (FRA/13) 3:6 6:3 6:2 3:6 7:6 (5)

Rafael Nadal (ESP/2) Diego Schwartzman (ARG/20) -:- -:- -:-

Viertelfinale, Frauen:

Belinda Bencic (SUI/13) Donna Vekic (CRO/23) 7:6(5), 6:3

Bianca Andreescu (CAN/15) Elise Mertens (BEL/25) -:- -:-

Jelina Switolina (UKR/5) Johanna Konta (GBR/16) 6:4 6:4

Serena Williams (USA/8) Wang Qiang (CHN/18) 6:1 6:0