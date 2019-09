Der Spanier Nadal setze sich im Viertelfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman durch Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

New York – Unbeeindruckt vom frühen Ausscheiden seiner großen Rivalen Roger Federer und Novak Djokovic ist Titelfavorit Rafael Nadal bei den US Open ins Halbfinale eingezogen. Der spanische Tennisstar setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:4, 7:5, 6:2 durch und steht damit in New York zum achten Mal in seiner Karriere in der Vorschlussrunde. Am Freitag wird er im Halbfinale gegen den Italiener Matteo Berrettini antreten.

Kein leichter Sieg

Diego Schwartzman erwies sich gegen Nadal als hartnäckiger Gegner. Nach der schnellen 4:0-Führung Nadals kam Schwartzman mit zwei Rebreaks stark zurück, beim Stand von 4:4 vergab er dazu zwei Chancen, Nadal den Aufschlag ein drittes Mal abzunehmen. Stattdessen breakte Nadal im Anschluss erneut und holte sich den Satz.

Diego Schwartzman hat es Rafael Nadal im Viertelfinale der US-Open nicht leicht gemacht US Open Tennis Championships

Auch im zweiten Durchgang kämpfte sich der bissige Schwartzman nach einem 1:5-Rückstand wieder heran und gewann vier Spiele in Folge, ehe Nadal wieder aufdrehte und den Widerstand des Argentiniers brach. "Es waren drei Sätze, aber eine große Herausforderung. Wenn Diego Selbstvertrauen hat, ist er sehr schwer zu stoppen", sagte Nadal: "Ich bin super glücklich, diese Herausforderung gemeistert zu haben."

Im Kampf um den Finaleinzug trifft Nadal am Freitag auf den Italiener Matteo Berrettini, der nach einem hart umkämpften 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Gael Monfils zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale steht. Das zweite Halbfinale bestreiten der Russe Daniil Medwedew und der Bulgare Grigor Dimitrow. (APA, sid 5.9.2019)

Viertelfinale, Männer:

Daniil Medwedew (RUS/5) Stan Wawrinka (SUI/23) 7:6 (8/6) 6:3 3:6 6:1

Grigor Dimitrow (BUL) Roger Federer (SUI/3) 3:6 6:4 3:6 6:4 6:2

Matteo Berrettini (ITA/24) Gael Monfils (FRA/13) 3:6 6:3 6:2 3:6 7:6 (5)

Rafael Nadal (ESP/2) Diego Schwartzman (ARG/20) 6:4 7:5 6:2

Viertelfinale, Frauen:

Belinda Bencic (SUI/13) Donna Vekic (CRO/23) 7:6(5), 6:3

Bianca Andreescu (CAN/15) Elise Mertens (BEL/25) 3:6 6:2 6:3

Jelina Switolina (UKR/5) Johanna Konta (GBR/16) 6:4 6:4

Serena Williams (USA/8) Wang Qiang (CHN/18) 6:1 6:0