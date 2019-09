Foto: sum

Es ist eine Mischung aus Fire-TV-Stick und Echo-Lautsprecher. So kann die am Dienstag vorgestellte neue Generation der Streaming-Box Fire TV Cube von Amazon beschrieben werden. Das Gerät spielt alle technischen Stückerln wie etwa 4K-Auflösung und Dolby/Atmos-Unterstützung.

Zusätzlich kann man damit nicht nur Amazon Prime Video per Spracheingabe steuern, sondern auch diverse Smart-Home-Geräte. Dafür sind in dem Gerät Mikrofone verbaut, die etwa auf "Alexa, schalte das Licht ab" oder "Alexa, starte Netflix" reagieren. Der Fire TV Cube kostet 119,99 Euro und kommt am 10. Oktober auf den Markt. Die Box kann bereits auf der Webseite des Onlinehändlers vorbestellt werden. Die erste Version des Geräts ist nur in den USA erhältlich.

Grundig mit Alexa

Überhaupt will Amazon die TV-Fernbedienung durch Sprachbefehle ablösen. Am Rande der Technikmesse IFA in Berlin wurde ein erster Fernseher der Marke Grundig vorgestellt, bei dem die Mikrofone für Amazons Sprachassistentin Alexa direkt in dem Gerät integriert sind. Zusätzlich kommen künftig TV-Geräte der Media-Markt/Saturn-Marke "OK" mit Amazon-Prime-App auf den Markt. (sum, 5.9.2019)