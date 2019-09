Samsung hat auf der IFA das A90 mi 5G präsentiert. Foto: Samsung

Samsung gibt bei 5G Gas. Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin kündigte das Unternehmen am Mittwoch sein erstes Mittelklasse-Smartphone mit dem schnellen Datenfunk-Standard an. Das Galaxy A90 5G richte sich an "Digital Natives", die etwa besondere Erlebnisse festhalten und unterwegs live streamen wollen, um sie nahezu in Echtzeit mit anderen zu teilen, hieß es.

"Mit der Erweiterung unseres 5G-Portfolios, insbesondere im mittleren Preissegment, machen wir die Technologie einer breiten Masse zugänglich", sagte Olaf May, Mobil-Chef von Samsung Deutschland.

Bisher gibt es allerdings nur wenige Funkmasten in Deutschland, über die die Geschwindigkeiten von 5G verfügbar sind. "Deutschland ist trotz riesiger Fortschritte noch 5G-Entwicklungsland", sagte May. Samsung glaube aber, dass ein breites Produkt-Angebot über alle Preisklassen hinweg die Entwicklung fördere.

Interaktive Tafel von Microsoft

Indessen legt Microsoft seinen Schwerpunkt auf sein digitales Whiteboard Surface Hub 2S. Seit Mittwoch wird die interaktive Tafel auch in Deutschland an Geschäftskunden ausgeliefert, wie das Unternehmen mitteilte. Das rund 9.700 Euro teure Gerät hat ein 50 Zoll großes berührungsempfindliches Display mit 4k-Auflösung und ist mit einer Kamera für die Teamarbeit ausgestattet. Über integrierte Lautsprecher und Mikrofone können sich so auch Mitarbeiter etwa aus anderen Standorten einwählen und am Meeting teilnehmen.

Microsoft Surface

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird die IFA am Donnerstagabend offiziell eröffnen. Geöffnet sind die Tore der Technikmesse dann ab Freitag bis zum kommenden Mittwoch. Thema der diesjährigen Messe wird neben Künstlicher Intelligenz und Sprachsteuerung auch das neue 5G-Mobilfunknetz sein. Auf über 160.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden fast 2.000 Hersteller und Marken auf dem Messegelände erwartet. Partnerland ist in diesem Jahr Japan. (APA, 5.9.2019)