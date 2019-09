Einige SNES-Klassiker sind nun Teil von Nintendo Switch Online. Foto: Nintendo

Nintendo hat bei der neuesten Direct für eine Fülle an Überraschungen gesorgt. Der Herbst wird für Fans des japanischen Herstellers eine vielversprechende Zeit, da mit der Nintendo Switch Lite, Luigi's Mansion 3 und The Legend of Zelda: Link's Awakening drei größere Neuvorstellungen bevorstehen. Nun hat Nintendo auch bekanntgegeben, dass Blizzards Overwatch für die Switch kommt. Der Shooter landet bereits am 15. Oktober auf der Hybrid-Konsole. Zum Start wird mit einem Bundle gelockt: So gibt es das Spiel mit 14 Skins und drei Monaten Nintendo Switch Online.

SNES-Klassiker landen auf der Switch

Der Online-Dienst wurde zugleich auch mit der Ankündigung aufgewertet, dass bald 20 SNES-Games in dem Angebot landen. Ab 5. September sind diese neben NES-Spielen für Kunden von Nintendo Switch Online verfügbar. Zum Sortiment zählen unter anderem Super Mario Kart, Star Fox, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid und Super Mario World 2: Yoshi's Island. Ein drahtloser SNES-Controller für die Switch soll das Spielerlebnis abrunden. Nintendos Online-Dienst kostet 20 Dollar jährlich.

"Return of the Obra Dinn" kommt

Nintendo hat ferner verlautbart, dass Return of the Obra Dinn auf der Switch landet. Das Game wurde bislang ausschließlich für PC und Mac veröffentlicht und kommt nun im Herbst auf die Hybrid-Konsole. Return of the Obra Dinn ist von Lucas Pope, dem Schöpfer von Papers, Please und ist ein spielmechanisch wie optisch absolut originelles Logikpuzzle für Freunde ungewöhnlicher Spieleideen. Bei dem Game geht es darum das Schicksal der Mannschaft des Handelsschiffes Obra Dinn zu lösen, das Anfang des 19. Jahrhunderts ohne lebende Seele an Bord vor der britischen Küste auftaucht.

Neues Futter von "Pokémon"-Entwickler Game Freak

Pokémon-Fans stehen ebenso intensive Monate bevor. Schwert und Schild erscheint am 15. November 2019. Davor veröffentlicht die Pokémon-Spieleschmiede Game Freak ein gänzlich neues Rollenspiel namens Little Town Hero. Das Spiel erscheint am 15. Oktober. Nintendo hat bei der Direct mehr Infos zur Story gegeben und weitere Gameplay-Szenen veröffentlicht. Die Bewohner einer Stadt werden von Monstern heimgesucht und Held Axe muss seine Heimat vor dem Angriff beschützen. Im Fokus des rundenbasierten Rollenspiels steht der Kampf gegen Ungeheuer mit "Ideen" – Unterstützung bekommt man von weiteren Dorfbewohnern.

Terry Bogard und weitere neue Helden bei "Smash Bros. Ultimate"

Banjo-Kazooie ist ist unterdessen in Super Smash Bros. Ultimate gelandet. Die Implementierung des neuen Kämpfers sorgte bei der E3 bereits für Furore, nun ist der Held auch endlich für den virtuellen Watschentanz verfügbar. Banjo und Kazooie können auch einzeln für einen Kampf ausgewählt werden. Um auf das Duo zuzugreifen, benötigen Spieler das Fighter Pass DLC. Zugleich hat Nintendo angekündigt, dass Terry Bogard in Super Smash Bros. Ultimate einen Auftritt hat. Der Kämpfer ist Spielern aus Fatal Fury bekannt. Terry Bogard ist der mittlerweile fünfte neue Held, Nintendo hat bekanntgegeben, dass bereits an weiteren Figuren gearbeitet wird.

Ältere und neue Top-Titel werden für die Switch portiert

Zuletzt hat die Direct auch neue Ports von teils älteren Klassikern mit sich gebracht. Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition, Doom 64, Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Trials of Mana und Vampyr landen allesamt in der nächsten Zeit auf der Nintendo-Konsole. (dk, 5.9.2019)