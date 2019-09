Handelsministerium in Peking berichtet von einem "sehr guten" Telefonat mit US-Verhandlern

Anfang Oktober sollen in Washington Gespräche zwischen den USA und China über den Handelskonflikt geführt werden. Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Peking – In ihrem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskrieg haben die USA und China neue Verhandlungen vereinbart. Wie chinesische Staatsmedien am Donnerstag berichteten, sollen neue direkte Gespräche Anfang Oktober im Rahmen des regelmäßigen strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs beider Länder in Washington stattfinden.

Chinas Handelsministerium betonte, ein Telefongespräch mit hochrangigen US-Verhandlern sei "sehr gut" verlaufen. Auf der Arbeitsebene sollen schon Mitte September Gespräche aufgenommen werden, um Vorbereitungen für "bedeutende Fortschritte" bei den Konsultationen zu treffen.

Yuan-Abwertung erwartet

Unterdessen erwarten von Reuters befragte Währungsanalysten, dass Chinas Behörden eine weitere Abwertung des Yuan gegenüber dem Dollar zulassen dürften, um im Handelskrieg mit den USA zu bestehen und gegen die schwächelnde Nachfrage zuhause anzukämpfen. Sie senkten damit bereits den dritten Monat in Folge ihren Ausblick für den Yuan. (APA, Reuters, red, 5.9.2019)