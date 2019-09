Wien – "Einfach gut. Einfach günstig. So ist er, mein Penny – und Punkt." ist das Motto der neuen Kampagne für Diskonter Penny von von We Love\TBWA. Nach gewonnenem Pitch Anfang des Jahres ging die Agentur in Arbeitsgemeinschaft mit der Designagentur Büro X daran, die Marke "von innen heraus zu modernisieren", heißt es in einer Aussendung.

Penny Markt Österreich

"Wir sind begeistert von der Aufgabe, Penny als modernen Diskonter neu zu positionieren," sagt Irene Sagmeister von We Love\TBWA. "Penny als günstiger, sympathischer Nahversorger hat unglaubliches Potential im hart umkämpften Handelsmarkt. Während sich die Konkurrenz mit Aktionen überschlägt, setzt Penny einen Kontrapunkt und feiert unter dem Kernwert "einfach gut" die sinnvolle und wohltuende Reduktion. Ein klares Angebot und von allem nur das, was wirklich gut ist. Das macht’s den Kunden angenehm einfach."

Penny Markt Österreich

Einfachheit war auch das Thema beim Design: "Übersichtliche, stringente Gestaltung, luftiger, großzügiger und wertiger – am POS genauso wie im Flugblatt. Das macht die Orientierung einfach." so Andreas Miedaner von Buero X. Die neue TV-Kampagne startet am 4. September mit zwei Spots im TV und auf Social Media. (red, 5.9.2019)