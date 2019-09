Italiens Präsident Sergio Mattarella vereidigte am Donnerstag die neue Regierung zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten. Foto: APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Rom – Italien hat eine neue Regierung – unter dem alten und neuen Premier Giuseppe Conte. Am Dienstag sprachen sich die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung in einem Onlinevoting für eine Koalition mit den an sich verhassten Sozialdemokraten aus. Zwei Tage später, am Donnerstag, vereidigte dann Staatspräsident Sergio Mattarella die zweite Regierung unter Conte.

Dem neuen Kabinett gehören 21 Minister an, darunter sieben Frauen. Der 55-jährige parteilose Conte führt nunmehr eine Regierung aus der Fünf-Sterne-Bewegung, den Sozialdemokraten (PD) und der linken Liberi e Uguali (Freie und Gleiche).

Parteilose Innenministerin

Mitglied im neuen Kabinett ist auch die parteilose Innenministerin Luciano Larmorgese, Ex-Präfektin von Mailand. Sie folgt auf Matteo Salvini von der rechten Lega-Partei, der den Posten in der letzten Regierung Conte in den vergangenen 14 Monaten innehatte. Salvini hatte die Koalition seiner Lega mit den Fünf Sternen für beendet erklärt, daraufhin kam in fliegendem Wechsel ohne Neuwahl das neue Regierungsbündnis zustande.

Präsident Mattarella vereidigte die 66. Regierung seit der Gründung der Republik und die zweite der 18. Legislaturperiode, die nach der Parlamentswahl 2018 begonnen hat. Das neue Kabinett muss sich nun der Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Das wird Anfang nächster Woche geschehen. (APA, 5.9.2019)