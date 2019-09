Wie bei "Sims 4" nun Treppen gebaut werden können, macht manche Spieler äußerst glücklich. Foto: YouTube/lilsimsie

Sims 4 feiert seinen fünften Geburtstag und zur Feier des Tages hat Hersteller EA ein Update bereitgestellt, das einige Neuerungen mit sich bringt. Unter anderem landen neue Gartenmöbel, muslimische und traditionell indische Kleidung sowie neue Architekturstile im Spiel. Langjährige Spieler macht eine Neuerung allerdings besonders glücklich und zwar ein neues Tool, um Treppen zu bauen.

Ganz einfach Treppen bauen

Konkret können Treppen nun ohne viel Aufwand erstellt werden. Zuvor musste man teilweise auf Tricks zurückgreifen, um diese zu bauen. Unterschiedliche Formen und Längen sind hierbei möglich – der Kreativität werden hier keine Grenzen gesetzt. In der Sims-Community wird die Neuerung bereits sehr positiv aufgenommen und auch von YouTuber gefeiert, die sich hauptsächlich dem Game widmen.

Sims 4 mit haufenweise DLCs

Sims 4 hat mittlerweile sieben Erweiterungspacks, sieben Gameplay-Packs und 15 Accessoires-Packs erhalten. Die Lebenssimulation für PC, Xbox One, Playstation 4 und macOS zählt zu den populärsten Spielen und spült Millionen in die Kassen von EA. Sims 4 hatte anfangs kein leichtes Standing, so kritisierten Spieler, dass es sich dabei im Grunde um eine Rückentwicklung gegenüber dem Vorgänger handelt. Mittlerweile hat EA aber ordentlich nachgebessert. (red, 5.9.2019)