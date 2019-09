Grafik: DER STANDARD

Wien – Hier liefert derStandard.at/Etat Etatwechsel in der Kommunikationsbranche und aktuelle Kampagnen, die wir nicht in eigenen Artikeln präsentieren. Grob sortiert nach Kalenderwochen, in denen die Infos einlangten. Quellen: Presse- und eigene Infos, andere Branchendienste wie Horizont.at, atmedia.at und medianet.at. Infos bitte an etat@derstandard.at.

Woche 36 / 2019

Havas Media Austria gewinnt klassischen Medien-Etat des WienT ourismus, der Wiener Tourismusverband vertraut nach einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren auf das Media-Know-how von Havas Media Austria im klassischen Bereich, Wien soll als Tourismusstandort weltweit in den relevanten Zielmärkten weiter positioniert werden.