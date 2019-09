Schon im Kindesalter lernt man, beeinflusst von der Umgebung und Gesellschaft in der man aufwächst, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Auch zahlreiche Filme bedienen sich der Klischees der beiden gegensätzlichen Konzepte Gut und Böse. Und doch ist es reine Auslegungssache, was den beiden Begrifflichkeiten zuzuordnen ist, denn eine allgemein gültige Definition gibt es nicht. Um ein unkompliziertes, stabiles und zukunftsorientiertes Miteinander in einer Gesellschaft zu ermöglichen, ist es dennoch von Vorteil, sich auf ähnliche Konventionen zu einigen. Moralische Werte, Normen und Sitten grenzen Gutes von Bösem ungefähr ab. Und dennoch liegen beide Konzepte nah beieinander. Schon Wilhelm Busch schrieb in "Die fromme Helene": "Das Gute – dieser Satz steht fest – ist stets das Böse, was man lässt."



In vielen Filmen, so auch im Star-Wars-Universum, kämpft Gut gegen Böse. Foto: Lucasfilm 1980

Wie definieren Sie gut und böse?

Hat sich das im Laufe Ihres Lebens verändert? Wie relevant ist es überhaupt, Gutes von Bösem zu unterscheiden? (mawa, 9.9.2019)