Wien – Ab sofort bündelt die Kobza Media Group ihre PR-, Content- und Activation-Kräfte neu: Die PR-Agenturen alphaaffairs und Kobza Integra werden zu alpha_z mit rund 25 Mitarbeitern. Partner sind Rudi Kobza, Christoph Mahdalik und Niko Pelinka. Florian Faber, langjähriger Managing Director der alphaaffairs, übernimmt diese Aufgabe auch bei alpha_z.

"Mit der in alpha_z gebündelten Kraft haben wir den Anspruch, die führende PR- und Content-Agentur des Landes zu werden – jedenfalls Top 5", sagt Rudi Kobza. "Wir sehen das Aufgabenfeld für alpha_z breit: Modern, aktivierend, digital, international; als Herz und Spielbein der integrierten Kommunikation, für die die Kobza Media Group in ihrem Creative Space in der Lehárgasse steht. Relevanz ist die neue Währung in der Kommunikation – und mit unserem kreativen und bestens vernetzten Team der alpha_z sind wir dafür perfekt gerüstet."

vlnr.: Rudi Kobza, Niko Pelinka, Florian Faber, Christoph Mahdalik. Foto: Klaus Ranger

Schlüssel Storytelling

"Storytelling ist der Schlüssel für unsere Arbeit. Zur richtigen Zeit, in den richtigen Kanälen, mit den richtigen Worten", ergänzt Managing Director Florian Faber. "alpha_z ist so einzigartig, wie die Geschichten, die ihre Menschen schreiben: Wir filmen, posten, schreiben und produzieren; für Kunden ebenso wie für unsere eigenen Plattformen. Wir sind die Redaktion der Generationen – mit Geschichten, die aufklären, vertiefen, informieren oder unterhalten. In jedem Fall: Geschichten, die für unsere Kunden und Themen aktivieren".

alpha_z will über strategische Kommunikationsberatung hinaus auch datengestützte PR samt Datenanalyse, Events, Social Media- und Videokampagnen, Guerillamarketing und integrierte Kommunikationskampagnen mit den Partneragenturen aus der Kobza Media Group anbeiten. alpha_z ist Österreich-Affiliate des globalen Weber Shandwick Netzwerks. (red, 5.9.2019)