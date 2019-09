Die mailändische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verleumdung gegen den italienischen Ex-Innenminister Foto: REUTERS/ Ciro De Luca

Rom – Der Vorsitzende von Italiens rechter Lega, Matteo Salvini, hat wegen seines Vorgehens als Innenminister gegen Rettungsschiffe, die mit Migranten in italienische Häfen einlaufen wollten, weiter Probleme mit der Justiz. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den bis Mittwoch als Innenminister amtierenden Salvini wegen Verleumdung der deutschen Kapitänin Carola Rackete aufgenommen. Salvini hatte die Rackete in Medien und auf Facebook wiederholt beschimpft und als "Kriminelle" und "Piratin" bezeichnet.

Rackete: "beleidigende Aggressionen gegen meine Person"

Der Innenminister verbreite auf Twitter und Facebook eine "Botschaft des Hasses" und nutze dafür sein Amt, heißt es in der Racketes Klage, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Salvinis Aussagen seien "weit davon entfernt, Äußerungen legitimer Kritik" zu sein, vielmehr habe es sich dabei um "grundlose und beleidigende Aggressionen gegen meine Person" gehandelt, heißt es in der Klage weiter. Seit Wochen betreibe er zudem eine "Hetzkampagne" gegen Sea-Watch, die Salvini als "illegale und gesetzlose Organisation" bezeichnete, die "illegale Migranten" von Bord eines "illegalen Schiffs", eines "Piratenschiffs", eines "gesetzlosen Schiffs" gehen lasse und deren Mitglieder "Komplizen von Schleppern und Menschenhändlern" seien.

Die 31-jährige Seenotretterin aus Niedersachsen war Ende Juni auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, nachdem sie das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" mit 40 Migranten an Bord trotz des Verbots der italienischen Behörden in den Hafen gesteuert hatte. Gegen sie wird in Italien wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. "Rackete verletzt die italienischen Gesetze, attackiert italienische Polizeiboote und verklagt mich. Ich fürchte die Mafiosi nicht und ich fürchte eine reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin nicht", hatte Salvini auf Twitter auf die Klage Racketes gegen ihn reagiert. Die Ermittlungen wurden laut Medienberichten von der Mailänder Staatsanwaltschaft aufgenommen, weil Salvini in Mailand lebt. (APA, red 5.9.2019)