Wie das Ibiza-Video und seine Folgen das Leben die politische Einstellung junger Menschen verändert hat, will der ORF in seiner Miniserie "Generation Ibiza" zeigen. Foto: Spiegel, SZ / Sueddeutsche Zeitung

Wien – "Magazin1" und Meins.orf.at starten multimediale die Polit-Reihe "Generation Ibiza". Diese Mini-Serie porträtiert junge Menschen und zeigt, wie das "Ibiza-Video" ihre politische Haltung verändert hat.

Die Porträts der Serie "Generation Ibiza" werden als multimediales Pilotprojekt ab Freitag, dem 6. September, bis Freitag, den 13. September, auf meins.orf.at ausgespielt, im "Magazin 1" (Montag bis Freitag, um 18.10 Uhr in ORF 1) ausgestrahlt und auf Social Media begleitet.

Sechs Porträts wollen einen Einblick in das Leben junger Menschen geben. Wie ticken junge Erwachsene der "Generation Ibiza"? Welche Rolle spielt Politik in ihrem Leben? Wie leben sie und was beschäftigt sie? Auf meins.orf.at und auf Social Media haben Zuscher auch die zu reagieren. "Wir haben es hier geschafft, eine zeitgemäße Erzählform zu finden, die einerseits das mobile Online-Publikum anspricht und sich andererseits in die gewohnte ORF-Qualität des 'Magazin 1' integriert", sagt ORF-1-Chefredakteur Wolfgang Geier. (red, 5.9.2019)