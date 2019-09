"Hohes Haus"-Moderatorin und Frau von Neos-Kandidaten Helmut Brandstätter, Foto: screenshot/tvthek.orf.at

Wien – Patricia Pawlicki wird das ORF-Magazin "Hohes Haus" bis zur Nationalratswahl nicht moderieren. Sie urlaube derzeit, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage im ORF. Dass die Frau des früheren "Kurier"-Herausgebers Helmut Brandstätter, der für die Neos kandidiert, das Parlamentsmagazin des Öffentlich-rechtlichen präsentiert, hatte nicht allen politischen Mitbewerbern geschmeckt.

Vom ORF hieß es dazu: Sie habe "am 1. September eine voraufgezeichnete Ausgabe von 'Hohes Haus spezial' moderiert. Da sie sich nun im September auf Urlaub befindet, stellt sich die Frage nach der Sendungsmoderation im Moment nicht". Einen "Zwangsurlaub", von dem die "Kronen Zeitung" am Donnerstag schrieb, bestätigte man am Küniglberg nicht. (APA, 5.9.2019)