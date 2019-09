In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Giles Keyte, ATV Foto: ORF/ZDF/NARA

15.45 REPORTAGE

Auf den Dächern der Stadt: Buenos Aires Dächer, die vom Gestern, Heute und Morgen erzählen: Xavier Lefebvre beleuchtet Dachterrassen im Stadtteil La Boca, auf denen Tango unterrichtet wird, das Dach des Hotels Panamericano, das einige architektonische Schätze beherbergt, Street-Art im geschichtsträchtigen Viertel San Telmo, grüne Dachflächen für erneuerbare Energien in San Nicolás sowie die Ruhepol-Dachterrasse in der Nähe des argentinischen Parlaments. Bis 16.40, Arte

20.15 MAGAZIN

Wahl 19: Die Wochenanalyse Bei Reiner Reitsamer werden Highlights der ersten Wahlkampfwoche samt TV-Duellen und Elefantenrunde analysiert. Bis 21.05, ORF 3

20.15 FANTASY

The Huntsman & The Ice Queen (The Huntsman: Winter’s War, USA 2016, Cedric Nicolas-Troyan) Die Fortsetzung von Snow White and the Huntsman zeigt die tragische Vorgeschichte unseres liebsten Huntsman, Eric (Chris Hemsworth): Königin Ravennas (Charlize Theron) Schwester Freya (Emily Blunt) verbannt die Liebe nach dem Verrat durch ihren Liebsten und dem Tod ihrer Tochter aus ihrem Reich. Doch in ihrer Armee der Huntsmen verstoßen zwei Krieger, Eric und Sara, gegen dieses Gebot – mit drastischen Folgen. Als Freya versucht, ihre tote Schwester Jahre später durch den magischen Spiegel wiederzubeleben, macht sich Eric auf, um sie aufzuhalten. Bis 22.25, ATV

20.15 SCIFI-FILM

Der Tag, an dem die Erde stillstand (The Day the Earth Stood Still, USA, Kanada 2008, Scott Derrickson) Remake des gleichnamigen Scifi-Klassikers von 1951: Im Central Park wird ein unbekanntes Flugobjekt aufgefunden – darin der Außerirdische Klaatu (Keanu Reeves). Schnell wird ein Team von Wissenschaftern zusammengestellt, das Klaatu untersuchen soll. Doch nur einer von ihnen scheint der Außerirdische zu vertrauen – der Biologin Helen (Jennifer Connelly). Bis 22.25, ProSieben

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Widerstand im Reich der Mitte Im Zweiten Weltkrieg wurde nicht nur in Europa und Afrika gekämpft, auch Asien war Schauplatz von Kriegshandlungen. Japanische Soldaten richteten bereits im Dezember 1937 in Nanjing ein Blutbad an und ermordeten tausende Chinesen. Doch es gab in Europa und Asien Menschen, die mit Mut und Zivilcourage eingriffen. So rettete der deutsche Geschäftsmann John Raabe tausende Menschen in Nanjing vor dem Tod. Bis 23.20, ORF 2

1.15 THRILLER

Another Me – Mein zweites Ich (Another Me, USA/SP 2013, Isabel Coixet) Was ist echt und was Einbildung? Das Teenagermädchen Fay (Sophie Turner) hat mit einigen Problemen zu kämpfen – allem voran dem Gefühl, ständiger Beobachtung ausgesetzt zu sein. Freunde und Familie behaupten immer öfter, sie an Orten gesehen zu haben, an denen sie nicht war. Die Paranoia beginnt zu wachsen: Hat sie eine Doppelgängerin? Bis 2.45, ATV