Tiroler Lebensmittelkette M-Preis zieht in "One" ein – Sie hat in Oberösterreich ohnehin gerade größere Expansionspläne

Das innerstädtische Projekt an der Gusen wird "One" heißen. Foto: Riepl Immobilien

Das Geheimnis ist gelüftet: Der innerstädtische Wohn- und Gewerbekomplex der Firma Riepl in der oberösterreichischen Kleinstadt Gallneukirchen wird "One" heißen. Das gab Bauherr Anton Riepl am Freitag bekannt. "One schlägt eine Brücke zwischen urbaner Infrastruktur und Mühlviertler Landschaft, zwischen Stadt, Fluss und Land", erklärte Riepl.

Viele kleinere Städte drohten auszusterben, "verlieren immer mehr an Kaufkraft und schlagen einen bedenklichen Weg ein. Dagegen möchte ich mit One ein klares Zeichen setzen", so Riepl, der eigentlich Fleischhauer ist, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aber immer mehr Grundstücke in der Stadt an der Gusen aufgekauft hat und dann begann, ein Immobilienprojekt im Zentrum aufzusetzen (DER STANDARD berichtete).

Der Bau, geplant vom renommierten Schweizer Architekten Max Dudler, ist weit fortgeschritten. Neben 30 Wohnungen werden Flächen für Handel und Gastronomie bzw. Büros im Ausmaß von jeweils etwas mehr als 3000 m² errichtet.

M-Preis zieht ein

Neben bereits fixierten Mietern wie einer Bankfiliale, einem Schuh- sowie einem Spiel- und Schreibwarengeschäft, einer Coffee-Bar, einem Gasthaus und einer Mrs.-Sporty-Filiale konnte Riepl als Ankermieter nun auch die Tiroler Lebensmittelkette M-Preis an Land ziehen. Sie wird hier nach der für Spätherbst geplanten Fertigstellung eine Filiale eröffnen.

M-Preis gab kürzlich bekannt, nach Oberösterreich expandieren zu wollen. Eine erste Diskontfiliale der Marke T&G wurde in Wels bereits eröffnet, ein M-Preis soll dort folgen. Ebenso sind neben Wels und Gallneukirchen bereits Filialen in Lenzing und St. Georgen im Attergau geplant.

In Lenzing fand am Mittwoch der Spatenstich statt, hier ist auch Entwickler Richard Erlinger (Erlinger Holding) involviert. Er baut gemeinsam mit der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft GSG ein Gebäude mit 42 Miet- und acht Eigentumswohnungen sowie einer M-Preis-Filiale im Erdgeschoß. (mapu, 6.9.2019)