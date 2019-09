Sonos Move kostet 400 Euro und ist ab 24. September im Handel. Foto: Sonos

Sonos hat auf der IFA drei neue Lautsprecher vorgestellt. Das wohl interessanteste Produkt ist Sonos Move, ein mobiler Lautsprecher, der bis zu zehn Stunden Spielzeit mit sich bringen soll. Das Gerät kann per WLAN in jedes System eingegliedert werden und weist Support für Apples Airplay 2 und Alexa sowie Google Assistant auf. Sonos Move ist ab dem 24. September verfügbar und kostet 399 Euro. Damit der Lautsprecher im Freien nicht kaputt geht, ist dieser vor Staub und Spritzwasser geschützt.

One ohne Mikrofone und alte Anlagen einfach nachrüsten

Wer einen Sonos-Lautsprecher ohne Mikrofone ins Eigenheim holen will, kann dies künftig mit dem Sonos One L. Dabei handelt es sich im Grunde um einen Sonos One ohne Alexa und Google Assistant. Das Produkt kostet 200 Euro und ist ab 12. September im Handel verfügbar. Zuletzt hat der Hersteller mit Sonos Port ein Gerät präsentiert, das analoge Stereoanlagen mit Streaming-Funktionalität ausrüstet. Ältere Anlagen sind somit per App oder Airplay nutzbar. Sonos Port ist wie auch schon One L ab 12. September verfügbar und kostet 449 Euro. (red, 5.9.2019)