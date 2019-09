Angeblicher ÖVP-Hack als Wahlkampfmunition.

[Podcast] Hackerangriff auf ÖVP: Brisante Leaks und geschickte Manipulation.

[Kommentar] Ibiza-Video, Datendiebstahl: Österreich taumelt einer Wahl entgegen.

[Netzpolitik] FPÖ nun doch gegen digitalen Ausweiszwang.

[Kultur] KTM droht Rückzahlung der Förderung.

Wehrmachts-Merchandise im Heeresgeschichtlichen Museum.

[Karriere] Drei Jahre dauert die Ausbildung, dann kann auch eine Taurus-Lokomotive mit 10.000 PS gefahren werden. Was verdienen denn die Lokführerinnen und Lokführer?

[Immo] Wer seine Mietwohnung renovieren will, sollte sich vorab gut informieren. Denn nicht alles darf ohne Einwilligung des Eigentümers verändert werden.



[Wetter] Über vielen Landesteilen hängen meist dichte Wolken. Die Sonne kommt oft nur zwischendurch etwas heraus, am ehesten am Nachmittag im Norden. Mit etwas Regen ist vor allem in der Südhälfte zu rechnen. Bis 20 Grad.



[Zum Tag] Am 6. August 1929 fand das erste Gaisbergrennen bei Salzburg statt.