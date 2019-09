Nachfolger verkündete Tod per Twitter

Foto: Reuters/Philimon Bulawayo

Der langjährige Präsident Zimbabwes, Robert Mugabe, ist am Freitag im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte Mugabes Nachfolger, Präsident Emmerson Dambudzo Mnangagwa freitagfrüh auf Twitter mit. Wie Reuters berichtet, ist Mugabe in Singapur nach langer Krankheit gestorben.

Mugabe war in Zimbabwe ab der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1980 an der Macht gewesen, zunächst als Premierminister und ab 1987 als Präsident. Unter seiner Führung wurde aus der wohlhabenden Kornkammer der Region ein Armenhaus, die Inflation betrug zu manchen Zeiten mehrere Millionen Prozent. 2017 war Mugabe nach 37 Jahren an der Macht gestürzt worden. (red, 6.9.2019)