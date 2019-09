Es gibt bereits Länder, in denen 5G-Mobilfunknetze kommerziell gestartet wurden. Und in einem Land wurde auch schon ein flächendeckendes Netz in Betrieb genommen. Österreich ist das allerdings nicht. Die ÖVP hat das am Donnerstag in einem Tweet behauptet.

Südkorea, nicht Österreich

"Wir haben als erstes Land flächendeckend #5G ausgebaut. Wenn wir das fortsetzen, wird inbesondere der #ländlicheRaum davon profitieren", hieß auf dem offiziellen Twitter-Account der Volkspartei. Auf Twitter wurde die Aussage schnell zum Gesprächsthema, denn sie stimmt nicht.

Screenshot: red

Was stimmt: Südkorea ist das erste Land mit einem flächendeckenden 5G-Netz. In Österreich wurden bisher nur vereinzelte Pilotnetze von den Mobilfunkern gestartet. "3" etwa betreibt kleinere Netze in Linz und Pörtschach. Diese können allerdings nicht von normalen Nutzern verwendet werden. Denn kommerzielle 5G-Tarife gibt es noch nicht. Erst 2020 werden die Mobilfunker in Österreich offiziell ihre 5G-Netze und entsprechende Tarife an den Start bringen.

Dass die Aussage Unsinn ist, hat man offenbar inzwischen auch bei der ÖVP bemerkt. Am Freitag war der Tweet gelöscht. (red, 6.9.2019)