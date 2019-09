In dieser Galerie: 7 Bilder "Eve Online" "Eve Online" "Eve Online" "Eve Online" "Eve Online" "Eve Online" "Eve Online"

Eve Online ist ein hartes Pflaster. Bis man sich in dem Weltraum-MMO zurechtfindet, können Wochen vergehen. Im vergangenen Jahr sollen etwa 600.000 neue Spieler das kostenlose Game ausprobiert haben, und nur zehn Prozent davon blieben länger als sieben Tage. Trotzdem soll das Spiel im Gegensatz zum Großteil anderer MMOs weiterhin beständig neue User anlocken, wie kürzlich von CEO Hilmar Veigar Pétursson verraten wurde.

Hilfe beim ersten zerstörten Schiff

Trotzdem will der Hersteller das Game einsteigerfreundlicher gestalten, damit neue Spieler länger bleiben. "Wir nehmen dafür eine Menge Geld in die Hand, weil wir hier einfach die größte Chance für das Spiel sehen", sagte Pétursson. Eine der Maßnahmen ist, dass man neuen Spielern eine Art Beratungsstelle im Game bietet, an die sie sich wenden können, sollte ihr erstes Schiff zerstört werden. Die Zerstörung ist nämlich permanent, und etliche Stunden Spielzeit können sich so einfach in Luft auflösen.

Aus Fehlern soll bei "Eve" gelernt werden

Neue Spieler sollen künftig Rat erhalten, was konkret schiefgelaufen ist, und auch Unterstützung erhalten, damit sich dieser Fehler nicht wiederholt. Die Stelle des Eve-Seelsorgers übernehmen Moderatoren – anfangs manuell, in weiterer Folge automatisch. Das soll den Neulingen laut Pétursson auch dabei helfen, sich weiterzuentwickeln: "Wenn du dein Schiff verlierst und den Kontext versteht, kommst du stärker zurück."

Veteranen jagen gerne Frischlinge

Oft ist es nämlich so, dass Veteranen bei dem Game Jagd auf Frischlinge machen. Zeigt man sich verständnisvoll und lernwillig, dies künftig zu vermeiden, ist es oftmals so, dass die älteren Spieler die Neulinge unter ihre Fittiche nehmen. Allerdings sind nicht alle langjährigen User derart freundlich und spendierfreudig. Um den Abschied eines Neulings zu vermeiden, soll die neue Beratungsstelle nachhelfen.

Worum es bei "Eve Online" eigentlich geht

Eve Online ist ein Weltraum-MMO, das von seiner eingefleischten Community lebt. Bei dem Spiel gibt es mit Politik, Krieg und Handel drei Eckpfeiler, die von den Spielern allerdings eigens gestaltet werden können. Entwickler des Games ist das isländische Studio CCP Games. 2003 wurde die erste Version von Eve Online veröffentlicht. (red, 6.9.2019)