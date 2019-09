Die Außenhülle des 84 Meter hohen HoHo-Turms ist fertiggestellt. Foto: Putschögl

Wien – Das Holz-Hybrid-Hochhaus HoHo Wien in der Seestadt Aspern ist kurz vor der Fertigstellung. Die Gerüste sind abgebaut, die Außenhülle ist fertiggestellt, und zwar nun auch beim 84 Meter hohen HoHo-Turm. Der niedrigere Bauteil namens "HoHo Next", in dem sich auch das Musterbüro befindet, ist ohnehin bereits seit einem Jahr fertig.

Und von dort gibt es nun auch Vermietungserfolge zu berichten: Die Geschäftsflächen im Erdgeschoß des "HoHo Next", drei an der Zahl, sind alle vergeben, berichtet die Sprecherin des Bauträgers Cetus (Kerbler Holding), Romana Hoffmann, dem STANDARD. Diese Flächen können übrigens an diesem und an den folgenden beiden Wochenenden besichtigt werden, da findet nämlich ein Pop-up-Handwerksmarkt statt.

Im Erdgeschoß des Turm-Bauteils gibt es zwei kleinere Gewerbeflächen, die ebenfalls bereits beide vergeben sind. Auf einer davon wird die Bäckereikette Ströck eine Filiale eröffnen.

Auch für das Fitnesscenter im ersten und zweiten Geschoß des HoHo-Turms hat man, wie berichtet, schon einen Interessenten gefunden, die Eröffnung ist im Jänner geplant. Zu vergeben sind noch Büroflächen sowie Einheiten im geplanten "Beauty & Health"-Bereich auf zwei Etagen, wo etwa Ernährungsberatung, aber auch Mani- und Pediküre angeboten werden sollen.

Endspurt beim Hotel

Was den Betreiber des Hotels samt Restaurant im Erdgeschoß und von Serviced Apartments in den Obergeschoßen im Hoho-Turm betrifft, befinde man sich nun bereits in exklusiven Endverhandlungen, so die Sprecherin. Eine Vertragsunterzeichnung sollte demnächst stattfinden.

Mit 7500 Quadratmetern ist mehr als ein Drittel der gesamten vermietbaren Fläche von 19.500 Quadratmetern für das Hotel mit 121 Zimmern sowie die angeschlossenen 24 Serviced Apartments und das Restaurant reserviert. Sobald der Vertrag mit dem späteren Betreiber unterzeichnet ist, hält man bei einer Vermietungsquote von 70 Prozent, so die Sprecherin.

Der Gewerbeturm in Holz-Hybrid-Bauweise mit 24 Geschoßen befindet sich in unmittelbarer Nähe zur U2-Station Seestadt. Mit seinen 84 Metern war das Projekt bis vor kurzem das höchste Holzhaus der Welt. Diesen Titel musste man allerdings in der Zwischenzeit an das Holzhochhaus Mjøstårnet im norwegischen Brumunddal abgeben, das exakt 85,4 Meter in die Höhe ragt und im März eröffnet wurde. Es hat allerdings nur 18 Stockwerke und kommt damit auf weit weniger Bruttogeschoßfläche als das HoHo, nämlich auf 11.300 Quadratmeter. (mapu, 6.9.2019)