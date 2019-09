Maria Rauch-Kallat ist nach 20 Jahren in der Politik ins Unternehmertum gewechselt und tut dort als Präsidentin des Club Alpha und des Mentory Club, was ihr immer schon am Herzen lag: junge Frauen auf ihren Karrierewegen fördern, unterstützen und ermutigen.

"WoMentoring" heißt das schon traditionelle Programm, in dem Mentorinnen – und heuer erstmals ein Mentor – ehrenamtlich zur Verfügung stehen, um dem weiblichen Nachwuchs im Management zu helfen. Die Gründerin zur Grundidee: "Frauen brauchen für das Erreichen von Führungspositionen auf allen Ebenen aufgrund ihrer rollenspezifischen Sozialisation und aufgrund männlich dominierter hierarchischer Strukturen besondere Ermutigung und Unterstützung."

Warum "WoMentoring"? Weil Frauen besonderer Ermutigung und Unterstützung bedürfen, sagt Maria Rauch-Kallat.

Nun sind junge Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, wieder aufgerufen, sich für das kommende "WoMentoring"-Jahr als Mentees zu bewerben. 15 Erfahrene, Erfolgreiche sind gemeinsam mit Rauch-Kallat die Mentorinnen, die in den kommenden Monaten einerseits in Netzwerkveranstaltungen und andererseits in der zeitlich und inhaltlich jeweils individuell festgelegten Mentorin-Mentee-Beziehung mit den Mentees arbeiten. Der Kick-off ist im November.

· Bewerbung

Lebenslauf und Motivationsschreiben plus Wunschmentorin an: alpha-womentoring@ derStandard.at. Bewerberinnen, die keine Mentorin erhalten, können an einem Gruppenmentoring teilnehmen.

· Modalitäten

Einsendeschluss ist der 30.9.2019. Kick-off ist am 11.11.2019. Teilnahmegebühr für den gesamten Durchgang inklusive laufender Netzwerkveranstaltungen: 125 Euro.

· Auswahl

Primär entscheidet die Mentorin.