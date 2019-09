Auch wenn es viele positive Eigenschaften gibt, die man an seinen Freunden schätzt, ist man ab und zu von deren Eigenheiten genervt. Welche sind das bei Ihren Freunden?

Mit guten Freunden verhält es sich wie mit allen anderen wichtigen Menschen und Beziehungen des Lebens – man akzeptiert sie mit all ihren guten und schwierigen Eigenschaften. Und trotzdem: So gern man sich mit seinen Freunden im Normalfall umgibt, können diese in bestimmten Situationen oder mit speziellen Angewohnheiten auch extrem nerven.

Was nervt Sie an Ihren Freunden? Foto: AntonioGuillem Getty Images/iStockphoto

Wenn Handy und Partner wichtiger sind als gemeinsame Treffen

Über manche Macken kann man einfacher, über andere hingegen kaum oder gar nicht hinwegsehen. Wenn man beispielsweise ständig darauf warten muss, dass sich Freunde von sich aus melden oder auf Nachrichten antworten, sich diese in neuen partnerschaftlichen Beziehungen befinden und man als Freund plötzlich links liegengelassen wird oder Freunde bei Treffen ununterbrochen telefonieren, Nachrichten schreiben oder Fotos in diversen Social-Media-Kanälen teilen, kann das ganz schön anstrengend sein.

Aber auch wie Freunde mit anderen Menschen umgehen oder wie sie sich zu gewissen Themen äußern, kann zur Belastungsprobe für eine Freundschaft werden. Das Problem anzusprechen und einen Streit zu riskieren ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Oder man geht auf Distanz – im schlimmsten Fall können die Eigenheiten des anderen dann sogar zum Ende einer Freundschaft führen, wie User "flowershower79" berichtet:

Welche Eigenheiten Ihrer Freunde nerven Sie besonders?

Wie gehen Sie damit um? Haben Sie schon einmal mit Ihren Freunden darüber gesprochen? Und hat sich das im Lauf der Freundschaft verändert? (mawa, 10.9.2019)