Turner "Tfue" Tenney weist auf Twitch sieben Millionen Follower auf und sollte nun eigentlich dauerhaft gesperrt werden. Foto: Tfue

Turner "Tfue" Tenney zählt zu den populärsten Streamern auf Twitch, der vorrangig durch Fortnite bekannt wurde. Bei der Weltmeisterschaft war der 21-Jährige gewissermaßen ein Stargast, obwohl er dort auf den hintersten Plätzen zu finden war. Nun ist ein Clip aus Tenneys-Stream aufgetaucht, in dem der Mann das N-Wort benutzt. Konsequenzen muss sich der Streamer aber offenbar nicht stellen, obwohl die Guidelines die Nutzung des Wortes klar verbieten.

Bereits zwei Mal gesperrt

Tenney ist Wiederholungstäter. Der 21-Jährige wurde bereits einmal gesperrt, weil er den rassistischen Begriff "Coon" während eines Streams verwendete. Auch ein zweites Mal musste der US-Amerikaner eine Zwangspause einlegen. Hierzu gibt es aber keine weiteren Infos. "Ich wurde gebannt, weil ich etwas sehr, sehr dummes getan habe", kommentierte der Streamer den Vorfall damals.

Werden größere Streamer bevorzugt?

Die dritte Sperre ist bei Twitch permanent. Wieso nun nicht durchgegriffen wurde, hat die Plattform bislang nicht verraten. Auch auf eine Nachfrage von The Verge wurde nicht reagiert. Twitch steht schon länger in der Kritik, bestimmte User zu favorisieren und bevorzugt zu behandeln. So werden kleinere Nutzer konsequent gesperrt, während größere Streamer mit Samthandschuhen behandelt werden – so zumindest der Vorwurf. "Tfue" zählt mit sieben Millionen Followern zu den bekanntesten Gesichtern der Plattform. Eine dauerhafte Sperre würde Twitch somit selber schaden. (red, 6.9.2019)