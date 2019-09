Am 10. September wird es viele Neuigkeiten geben – eine Zusammenfassung bisheriger Leaks

Foto: Apple

Am 10. September ist es wieder soweit. Apple lädt zu seinem Herbstevent, bei dem aller Wahrscheinlichkeit nach die neueste iPhone-Generation vorgestellt wird. Von Insidern und informierten Branchenkennern sind bereits zahlreiche Informationen dazu geleakt worden. Ein Überblick aus dem Gerüchtewald.

Neuer Name

Nicht nur ein neues iPhone, sondern gleich drei will Apple angeblich am kommenden Dienstag zeigen. Als Nachfolger von iPhone XR, XS und XS Max. Stand X für 10, soll bei der nächsten Generation nun das Zahlennamensschema wiederaufgenommen werden. Außerdem soll Apple den Zusatz "Pro" einführen, um auf stärkere Hardware hinzuweisen. So werden das iPhone 11, Pro und Pro Max erwartet.

Kameras

Die Modelle sollen eine neue Kamera erhalten. Genau genommen eine Triple-Kamera mit einem zusätzlichen Ultra-Weitwinkel-Objektiv neben einem Objektiv mit mittlerer Brennweite und einem Teleobjektiv. In Kombination soll man so beispielsweise bei schlechtem Umgebungslicht Aufnahmen mit höherer Qualität machen können. Auch die Frontkameras sollen ein Upgrade bekommen. Und zwar soll man damit Slow-Motion-Aufmachen mit 120 Bildern pro Sekunde für Selfievideos anfertigen können. Zudem soll es auf den iPhones mit stärkerer Hardware die Möglichkeit geben Videos in Echtzeit zu bearbeiten. Dass es mit iOS 13 erweiterte Möglichkeiten zur Videobearbeitung geben wird, hat Apple schon bekannt geben.

Face ID und Facetime

Die Entsperrfunktion mittels Gesichtserkennung, Face ID, soll verbessert werden. Die Erkennungsrate soll verbessert werden, indem der Winkel in dem man das iPhone vor sich halten kann, vergrößert wird. Bei Facetime-Anrufen soll es ein Feature zur Aufmerksamkeitskorrektur geben. Bis jetzt war es so, dass Anrufer keinen Augenkontakt mit ihrem Telefonpartner halten konnten. Denn die Kamera und das Bild, das man bei der Videotelefonie betrachtet nebeneinander liegen. Mittels Augmented Reality soll der Blick in Zukunft korrigiert werden, sodass es wirkt als ob einen das gegenüber direkt anblickt. Obwohl ein Software-Feature, wurde diese Funktion von Apple nicht bei der offiziellen Vorschau auf iOS 13 kommuniziert.

Die Airpods sollen sich in ihrem Gehäuse kabellos aufladen lassen, indem man sie auf die Rückseite der neuen iPhones hält. Samsung hat diese Funktion bereits beim Galaxy S10 eingeführt. Ob man mit Apples Variante ebenfalls iPhone zu iPhone kabellos aufladen können wird, ist nicht bekannt.

Design

Das Design der Geräte soll im Vergleich zur aktuellen Generation ein bisschen verändert werden. Erwartet werden ein neues, mattes Finish der Rückseite und neue Farben. Grün und Lila sind denkbar. Die Gehäuse sollen zudem einen besseren Schutz vor Wasser aufweisen. Design-mäßig könnte Apple bei einigen Produkten auch zu seinen Wurzeln zurückkehren. Angeblich will man bei einigen Geräten wieder den Apfel mit den klassischen Regenbogen-Streifen einführen. Darauf deutet auch das Logo zum Event am 10. September selbst hin.

Womit man bei den neuen iPhones derzeit wohl noch nicht rechnen kann ist Unterstützung für 5G-Netze, ein USB-C-Anschluss anstatt des proprietären Lighting-Anschlusses und die Rückkehr des Fingerabdrucksensors Touch ID. All das ist für künftige Generationen jedoch nicht auszuschließen.

Und sonst?

Apple könnte außerdem neue Apple Watch-Modelle oder zumindest Design-Optionen für die aktuelle Generation vorstellen. Den Film- und Serienstreaming-Dienst Apple TV Plus und den Gaming-Dienst Apple Arcade hat das Unternehmen schon im März präsentiert. Nun werden weitere Informationen wie konkrete Starttermine und Preise erwartet. Im Zuge dessen könnte auch eine neue Apple TV-Box vorgestellt werden. Angeblich arbeitet Apple auch an einem kleinen Bluetooth-Accessoire, das man etwa in der Geldbörse trägt und das mit der Find-My-App verbunden ist. So sollen gestohlene oder verloren gegangene Gegenstände geortet werden können.

iOS 13 und MacOS Catalina wurde zur WWDC in Sommer vorgestellt. Traditionell gibt Apple beim darauffolgenden iPhone-Event im September dann die Release-Termine für die neuen Betriebssysteme bekannt. iOS 13 dürfte kurze Zeit nach dem Event veröffentlicht werden.

Neue iPads und ein neues MacBook Pro sind ebenfalls wieder an der Reihe, allerdings dürfte sich Apple diese Präsentation für einen eigenen Event im Oktober aufsparen. Neue Versionen des Homepods und der Airpods sollen erst nächstes Jahr kommen, ebenso wie ein günstigeres iPhone. (br, 8.9.2019)