Auch die größte Socia-Media Plattform der Welt muss sich an Gesetze halten, sagt die Generalstaatsanwältin von New York

Mehrere Generalstaatsanwälte schlossen sich für eine Untersuchungen gegen den Internetriesen Facebook zusammen. Foto: Reuters/Dado Ruvic

New York – Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York, Letitia James, hat eine Untersuchung gegen Facebook eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen sind mögliche Handlungen des Konzerns, die die Sicherheit der Nutzerdaten gefährde und die Werbekosten in die Höhe treibe. "Sogar die größte Social Media-Plattform der Welt muss sich an das Gesetz halten und die Konsumenten respektieren", schreibt James in einer Aussendung. Facebook äußerte sich dazu vorerst nicht.

Die Generalstaatsanwälte von Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, North Carolina, Ohio, Tennessee kündigten an, sich der Untersuchung anzuschließen. (red, 6.9.2019)