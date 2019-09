Außerdem: Pans Labyrinth, Der Klang der Stimme, The Kids Are All Right und Theo gegen den Rest der Welt

Bach-Sonaten wehen über eine rauchende Mülldeponie: Mitglieder des "Ghetto Classics"-Orchesters proben am Rande ihres Slums in Korogochi.

19.30 DOKUMENTATION

Das Wunder von Nairobi (D 2019, Carmen Butta) Inmitten des gefährlichsten Slums von Nairobi ist ein klassisches Jugendorchester entstanden. "Ghetto Classics" will Jugendliche auf dem Weg zu einem Leben jenseits von Armut, Drogen und Kriminalität unterstützen. Bis 20.15, Arte

20.15 FANTASY

Pans Labyrinth (El laberinto del fauno, E/MX/USA 2006, Guillermo del Toro) Die junge Ofelia zieht mit ihrer schwangeren Mutter in den Norden Spanien zu ihrem Stiefvater, der im Auftrag von Diktator Franco den Widerstand der republikanischen Rebellen niederschlagen soll. Trost findet das Mädchen in einer Welt der Fabelwesen, die als Erweiterung der brutalen äußeren Wirklichkeit erscheint. Der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro (Shape of Water – Das Flüstern des Wassers) verknüpft überzeugend Zeitgeschichte mit magischem Realismus. Bis 22.30, Tele 5

20.15 KOMÖDIE

Die Reifeprüfung (The Graduate, USA 1967, Mike Nichols) Ein früher Startschuss des "New Hollywood", der der Karriere von Dustin Hoffman auf die Sprünge half: In der flirrenden Sonne Kaliforniens lässt sich College Graduate Benjamin Braddock zum Soundtrack von Simon & Garfunkel auf zwei verbotene Liebschaften ein: zuerst mit der deutlich älteren Mrs. Robinson (Anne Bancroft), dann mit deren Tochter (Katharine Ross). Bis 22.20, Super RTL

21.45 DOKUMENTATION

Die Wahrheit über die Lüge (D 2019, Birgit Tanner) Die Lüge als uraltes und vielfältiges Naturerbe: Jeder Mensch lügt, und zwar laut der Doku täglich zwischen zwei- und 80-mal. Das Spektrum ist weit und reicht von harmlosen Höflichkeitsfloskeln bis zu betrügerischen Absichten. Die Wahrheit der Lüge versucht einem allgegenwärtigen Phänomen auf den Grund zu gehen. Bis 22.40, Arte

22.05 DOKUMENTATION

Der Klang der Stimme – von der Magie der urmenschlichen Begabung Vier Menschen, die sich dem Klang der Stimme verschrieben haben, zeigt Bernhard Weber in seinem Film: Die Sopranistin Regula Mühlemann erfährt die Grenzen des Machbaren bei einer CD-Aufnahme, auch der Vokalakrobat Andreas Schaerer lotet das Stimmvermögen aus. Der Forscher Matthias Echternach will das Geheimnis der Klangerzeugung im Körper ergründen, und die Stimmtherapeutin Miriam Helle hilft Menschen auf der Suche nach ihrem ganz eigenen Klang. Bis 22.55, 3sat

22.20 KOMÖDIE

The Kids Are All Right (USA 2010, Lisa Cholodenko) Jules und Nic, ein schon seit längerem verheiratetes lesbisches Paar, leben ein routiniertes Familienleben – bis ihre Kinder den biologischen Vater, den Samenspender Paul, ausfindig machen. Julianne Moore, Annette Benning und Mark Ruffalo beweisen in Lisa Cholodenkos feiner Komödie viel Gespür für Zwischentöne. Bis 0.25, Super RTL

23.35 KOMÖDIE

Trauzeuge gesucht(I Love You, Man, USA 2008, John Hamburg) Ein Immobilienmakler auf der Suche nach einem besten Freund, der ihm als Trauzeuge zur Seite stehen könnte. Ein Parcours durch eine größtmögliche Zahl an Fettnäpfen, wacker absolviert von zwei Hauptdarstellern, bei denen die Chemie stimmt: Paul Rudd und Jason Siegel. Bis 1.15, ORF 1

3.00 ROADMOVIE

Theo gegen den Rest der Welt(BRD 1980, Peter F. Bringmann) Wegen einer Pinkelpause kommt dem Lastwagenfahrer Theo sein neuer 38-Tonner abhanden. Den gilt es, koste es, was es wolle, wieder zurückzubekommen. Komödiantisches Roadmovie, das sich ganz um seinen Hauptdarsteller Marius-Müller Westernhagen dreht. Bis 4.45, 3sat