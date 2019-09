Außerdem: Erlebnis Bühne mit Barbara Rett, Die Wahlarena, Pirates of The Caribbean 5, Anne Will und Mysterien des Weltalls

Der Demokrat Mike Morris (George Clooney) will ins Weiße Haus, seine Chancen stehen gut: "The Ides of March – Tage des Verrats", 20.15 Uhr, Arte Foto: © Tobis Film

11.05 INTERVIEW

Pressestunde – Wahl 19 Werner Kogler (Die Grünen) stellt sich den Fragen von Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Claudia Dannhauser (ORF). Im Anschluss ab 12 Uhr wird Peter Pilz (Liste Jetzt) von Johanna Hager (Kurier) und Helma Poschner (ORF) befragt. Bis 13.00, ORF 2

20.15 MUSIK

Erlebnis Bühne mit Barbara Rett Der Pianist Lang Lang und die Jazzlegende Herbie Hancock haben sich 2012 zusammengeschlossen und ein Konzert in Berlin gegeben. Das Programm reichte von Tschaikowskis erstem Klavierkonzert bis hin zu Gershwins Rhapsody in Blue. Bis 21.40, ORF 3

20.15 POLITTHRILLER

The Ides of March – Tage des Verrats(USA 2011, George Clooney)Im Wahlkampf für einen neuen Präsidentschaftskandidaten erhält ein erfolgsverwöhnter Mitarbeiter einen Crashkurs in schmutziger Politik. Neben George Clooney spielen Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Evan Rachel Wood und Marisa Tomei. Entlarvend. Bis 21.55, Arte

20.15 MAGAZIN

Puls 4 Wahlkampf live: Die Wahlarena In der Wahlkampfarena stellen sich diesmal Pamela Rendi-Wagner (Spitzenkandidaten der SPÖ) und danach Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger Fragen der Wählerinnen und Wähler. Bis 22.25, Puls 4

20.15 PIRATENKULT

Pirates of the Caribbean 5 – Salazars Rache (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, USA 2017, Joachim Rønning, Espen Sandberg)Johnny Depp wird diesmal vom rachsüchtigen Javier Bardem über die Weltmeere gejagt. Um den rettenden Dreizack des Poseidon zu finden, muss er mit Erzfeind Geoffrey Rush gemeinsame Sache machen. Bis 22.15, ORF 1

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Die Methode Boris Johnson – kommt der britische Premier damit durch? Diesmal zu Gast: Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages Norbert Röttgen, ehemaliger Leiter des ARD-Studios Brüssel Rolf-Dieter Krause, Tory-Abgeordneter Greg Hands, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Liberal Democrats Irina von Wiese und Historikerin Tanja Bueltmann. Bis 22.45, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wer rettet das Klima? Was kann die Politik unternehmen, um die Erderhitzung zu bremsen? Ein großes Wahlkampfthema – Claudia Reiterer diskutiert mit Vertretern der ÖVP (Elisabeth Köstinger), der SPÖ (Jörg Leichtfried), der FPÖ (Philippa Strache), der Neos (Michael Bernhard) und der Liste Jetzt (Martin Balluch). Bis 23.05, ORF 2

23.50 MAGAZIN

Mysterien des Weltalls – Ist Armut genetisch bedingt? Wurden die Reichen nur am rechten Ort zur rechten Zeit geboren? Sind die Armen Opfer eines Systems, das sie kleinhält? Oscar-Preisträger Morgan Freeman fragt Wissenschafter nach ihren Erkenntnissen. Bis 0.35, Servus TV