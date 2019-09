(Almhütte. Der Ex-Bundeskanzler Sturz bei Buttermilch und Brettljause, ausruhend von ermüdenden Wanderungen. Der Ex-Vizekanzler Krache, maskiert und verkleidet als Vorsitzender der Freiheitlichen Partei Hofer, tritt ein und steuert auf ihn zu. Sturz bemerkt ihn.)

STURZ: Hofer, du? Ei, das erstaunt mich!

Sag's rundheraus, was suchst du hier?

KRACHE: (fast zu gut gelaunt): Dich,

lieber Sturz! Du fehltest mir.

Sieh mein Herz, es steht in Flammen!

Ach du fehlst mir, fehlst so sehr! Wir gehören doch zusammen,

wie der Wind gehört zum Meer.

Bitte lass uns koalieren.

Jedes Ich braucht doch sein Du.

Sieh mich an! Auf allen vieren

lecke ich dir deinen Schuh.

(Tut es. Dann:) Denn, du musst wissen,

nur uns beide will das Land.

Komm! (Umarmt ihn.) Lass dich küssen! (Ein Messer blitzt in seiner Hand.)

Nur mit uns geht's allen besser,

nur mit uns geht's zack, zack, zack! STURZ: (schöpft Verdacht, entdeckt das Messer,

erkennt nun Krache. Panisch:)

Fuck!

Du warst Hofer teuflisch ähnlich.

Fast hättest du mich kalt erwischt.

Die Schauspielkünste, echt ansehnlich.

Jetzt aber hurtig abgezischt! KRACHE: (flieht. Man hört ihn fluchen:)

Die Rache, Sturz, ist dennoch mein! (Wird er noch einmal es versuchen?

Schwer zu sagen. Kann schon sein.)

(Antonio Fian, 7.9.2019)