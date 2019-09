Das Sommerhoch, das die ÖVP in Umfragen verbuchen konnte, ist vorbei. Zu Beginn des Intensivwahlkampfs bleibt ihr Vorsprung aber mehr als deutlich

Herbststimmung nach Umfragehoch: Kurz führt, aber nicht mehr so hoch wie vor dem Sommer Foto: APA/Hochmuth

Linz – Vor zwei Jahren noch, scherzt David Pfarrhofer vom Linzer Market-Institut, habe man den Eindruck vermittelt bekommen, dass Sebastian Kurz wie der Messias persönlich über Wasser gehen könne. "Heute würde er ein Boot brauchen", fasst er die Erkenntnisse der jüngsten Umfrage für den STANDARD zusammen. Dieses Boot wäre allerdings, um im Bild zu bleiben, durchaus gut unterwegs.

Stimmungstest

Market stellte den 800 repräsentativ ausgewählten Befragten Anfang des Monats folgende Frage: "Die Spitzenkandidaten der Parteien bestimmen den Wahlkampf maßgeblich mit. Für welchen Spitzenkandidaten ist die Stimmung derzeit eher besser oder eher schlechter geworden? Geben Sie dies bitte anhand von Schulnoten an." Darauf geben 17 Prozent einen Einser und 31 Prozent einen Zweier. Das ist nicht schlecht, aber lange nicht so gut wie die 42 plus 31 Prozent, die Kurz bei derselben Frage im September 2017 vor der letzten Nationalratswahl erreicht hat.

Ein Nicht genügend für die Stimmung rund um Kurz geben nur acht Prozent. Die Durchschnittsnote von 2,61 ist die beste Note aller Kandidaten; aber sie bleibt hinter der Durchschnittsnote 1,86 aus dem Jahr 2017 zurück.

Gleich hinter Kurz kommt im Stimmungstest der Grünen-Spitzenmann Werner Kogler: 13 Prozent sehen eine sehr gute, 29 Prozent eine gute Stimmung – Gesamtnote 2,64.

Auf dem dritten Platz liegt dann Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger (2,74) vor dem Freiheitlichen Norbert Hofer (3,03) und der SPÖ-Kanzlerkandidatin Pamela Rendi-Wagner mit 3,44. Nur für Peter Pilz wird die Stimmung noch düsterer gesehen: 3,84 – mehr als die Hälfte der Befragten sagt, für Pilz sei die Stimmung schlechter (Note 4 mit 25 Prozent) oder viel schlechter (Note 5 wird von 30 Prozent der Befragten vergeben).

Zum Vergleich: 2017 war die Durchschnittsnote für Peter Pilz 2,59, für Rendi-Wagners Vorgänger Christian Kern lag sie bei 2,82.

Pfarrhofer liest aus den Daten, dass die Anhänger der jeweiligen Partei durchaus eine positive Stimmungslage für ihre jeweils favorisierten Spitzenkandidaten wahrnehmen: SPÖ-Wähler geben der Stimmung für Rendi-Wagner die Note 2,31. Und ÖVP-Anhänger sind mit einer Durchschnittsbenotung von 1,68 sehr zuversichtlich, dass sich die Stimmung für Kurz verbessert (und jene für Rendi Wagner verschlechtert) habe.

Sonntagsfrage

Und wie wird sich das alles auf das Wahlergebnis am 29. September auswirken? Market kommt zu folgendem Befund: