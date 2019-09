Roma-Mädchen in Bulgarien sollen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren verheiratet werden. Die Anbahnung erfolgt hauptsächlich in sozialen Medien

Ein Pärchen hat sich auf dem Heiratsmarkt der Kalajdzi in der Nähe von Plowdiw beim Kloster in Batschkowo gefunden. Foto: Adelheid Wölfl

Der Weg zur Kirche hinauf ist der Catwalk für die Kalajdzi-Teenager. Die Mädels und die Burschen gehen oft in Gruppen zum Kloster der Heiligen Maria, zur Sveta Bogorodica. Sie kichern, sie drehen sich um, sie plaudern ein bisschen, fragen nach Telefonnummern und Facebook-Profilen. Auch wenn man ein superbraves Kalajdzi-Mädchen ist, darf man hier und heute hemmungslos Flirten. Schließlich geschieht alles unter den Augen der Eltern und Verwandten – und der Sveta Bogorodica.

Das Kloster Batschkowo liegt unweit der Stadt Plowdiw im Herzen Bulgariens, in einem Gebirgstal der Rhodopen. Und weil es hier Leute gibt, die sowohl dem julianischen als auch dem alten gregorianischen Kalender folgen, wird die Himmelfahrt der Gottesmutter gleich zweimal gefeiert: am 15. und am 28. August. Und an beiden Tagen kommen junge Roma traditionell hierher, um die Hochzeit anzubahnen. Vom Parkplatz bis zur Kirche sind es etwa 200 Meter. Bei den Standeln kann man ein Ketterl für die Auserwählte kaufen oder sich ein Tattoo auf den Oberarm sprayen lassen, was mindestens so beliebt ist.

Jungfräulichkeit verlangt

Für die meisten Männer hier ist der Brautpreis viel zu hoch. Eine Kalajdzi-Frau aus einer "guten Familie" kostet etwa 10.000 Euro. Deshalb zahlen oft die Eltern des Bräutigams. Das wichtigste Kriterium bei den Kalajdzi ist die Jungfräulichkeit des Mädchens, das zwischen 14 und 18 Jahre alt sein sollte. "Wenn sie Jungfrauen sind, dann wissen sie nicht, wie es mit einem anderen Mann sein könnte, dann schauen sie sich nicht nach einem anderen um, sondern bleiben an den einen Mann gebunden", erklärt Stojan Dimitrow, ein Mittfünfziger, der neben der Flirtmeile in einem Gasthaus Platz genommen hat.

Wenn die Mädchen jung sind, sind sie unerfahren. "Da haben sie noch nicht die Augen geöffnet", sagt Paschko B., der 26-jährige Cousin von Stojan. Nach der Hochzeitsnacht wird das Leintuch inspiziert, ob es Blutflecken hat.

Auch Burschen und Druck

Aber auch die Burschen stehen unter Zwang. Neben der Jungfräulichkeit ist bei den Kalajdzi auch Endogamie erwünscht. "Man soll eine vom selben Blut heiraten", so Paschko. Der Mann, aus dessen braunen Augen silberne Sterne zu blitzen scheinen, ist selbst ein Kalajdzi. Doch das richtige Leben macht ihm das Kalajdzi-Sein schwer. Seine Mutter hat zwar Geld zur Seite gelegt, damit er heiraten kann. Aber er hat sich in eine Rumänin verliebt – die nicht den Anforderungen entspricht. Jetzt leidet Paschko.

Und auch wenn er es nicht schwer hat, an Facebook-Profile von Mädels zu kommen, so interessiert ihn das wenig. "Meine Mama sagt: Wo sind meine Enkelkinder? Du musst endlich heiraten!", erzählt er von dem Druck. Wenn man Paschko fragt, wie eine Ehefrau sein muss, sagt er: jung, schön und "weiß". Sie sollte keine dunkle Haut haben. Auf seinem Unterarm hat er ein Tattoo: "Es gibt Dinge, die ich für mich behalte, es gibt Dinge, die brauchen noch Zeit", ist da zu lesen. Dabei kann Paschko eigentlich nicht so gut Dinge für sich behalten. Er erzählt von seiner Prügelei mit einem Afghanen in München, von seinem gewalttätigen Vater und dem gewalttätigen Stiefvater. Paschko ist ein Kind einer Kalajdzi, die mit 17 geheiratet hat.

"Brot und Salz essen"

"Es geht eigentlich darum, dass man jemanden findet, mit dem man Brot und Salz essen kann", erklärt er. "Miteinander Brot und Salz essen" steht für ein Versprechen, ewig loyal zu sein. Paschko weiß aber, dass es tatsächlich oft nur ums Geld geht. Und er hat selbst erfahren, dass die frühe Abhängigkeit seiner Mutter von Männern zu einem Elend aus Demütigung und Gewalt führte.

In Batschkowo kann man sehen, dass die Traditionen langsam zerbröseln. In der Zeit der sozialen Medien hat sich der Brautmarkt vom Kloster ins Netz verlegt. Die traditionellen Anbahnungstreffen von Kalajdzi in Stara Sagora, in Jambol und in Batschkowo sind nicht mehr so wichtig.

Heute lernen die Jugendlichen einander über Facebook kennen und kommunizieren über Viber oder Whatsapp. Paschko etwa hat einen richtigen Namen, der in seinem Pass steht, und er hat einen Facebook-Namen. Denn mit den Facebook-Identitäten lebt es sich leichter: Da kann man aus Amerika kommen, obwohl man aus dem Dorf nebenan stammt, da kann man studiert haben, obwohl man keinen Schulabschluss hat, da kann man Fotos zeigen, wie man vor fetten, glänzenden Autos steht, die einem gar nicht gehören.

Entführungen

Heiratswillige Burschen sollten nämlich eine Arbeit, ein Auto und einen Führerschein haben. Es gibt aber viele, die weder das eine noch das andere besitzen. Manche würden deshalb die Mädels entführen, erklärt Stojan. Denn eine Frau, die keine Jungfrau mehr ist, kostet fast gar nichts mehr.

Am Abend bei den Familien in den Dörfern wird zu "Zigeuner-Rap", wie Paschko die Musik nennt, weitergefeiert. Aus den Boxen, die im Garten stehen, dröhnt es laut. In schwarzen Kesseln über dem Feuer wird Lammfleisch gekocht. Plötzlich hebt einer der Männer die Bierflasche und schleudert sie auf sein Gegenüber. Dann geht es blitzschnell: Die Männer schlagen aufeinander ein, die Mädchen weinen und flehen ihre Väter an, aufzuhören. Die Frauen stehen daneben.

Es ist noch heiß am Abend von Maria Himmelfahrt. Aber müde ist niemand. Die Wut der Männer scheint durch nichts zu bremsen zu sein. Viele haben keinen Job, viele können nicht lesen und nicht schreiben. Viele trinken viel zu viel Alkohol. Dabei ist die Situation in anderen Roma-Gruppen, die in der Hierarchie ganz unten stehen, noch schlimmer.

Keine Schule

Die 22-jährige Slawka sitzt vor ihrer Hütte auf einer verdreckten Matratze. Ihr Mann bekommt für die Fabriksarbeit im Monat 350 Lewa, etwa 175 Euro, erzählt sie. Der Staat zahlt pro Kind 37 Lewa, also etwa 18 Euro Unterstützung. Das reicht nicht. Die zwei Kleinsten tragen gar keine Kleidung. Drinnen in der Hütte spuckt der Fernseher Bilder und Töne aus. Bildung gibt es hier aber keine. Die achtjährige Beba geht nicht zur Schule. Ihre Mutter Slawka wurde mit zwölf Jahren verheiratet, mit 14 bekam sie ihr erstes Kind. Ihr sechstes Kind ist sichtlich unterwegs. Wer Slawkas Heirat entschieden hat? Die Eltern.

Die Nachbarin Stojanka sagt, dass es keinen Sinn habe, die Kinder in die Schule zu schicken, weil sie dort kein Essen bekommen würden. Ihre Tochter, die 13-jährige Dimitrinka, in einem grauen Kleid und mit blonden Haaren, möchte Krankenschwester werden. Sie hat keine Schulbücher, keine Hefte und keine Stifte. "Manchmal gehe ich zur Schule und höre einfach zu", sagt sie. "Aber schreiben und lesen kann ich nicht." Es gibt Roma-Mädchen, die sich aussuchen können, wen sie heiraten. Und es gibt Roma-Mädchen wie Dimitrinka, die keine Wahl haben. Nach den Regeln ihrer Gemeinschaft ist sie jetzt im heiratsfähigen Alter. (Adelheid Wölfl, 7.9.2019)