Orbiter hätte am Samstag auf dem Südpol des Mondes landen sollen

In dieser Galerie: 2 Bilder Das Landefahrzeug Vikram auf dem Weg zur Mondoberfläche (Videostandbild aus dem Livestream) Foto: APA/AFP/Indian Space Research Organisation Chandrayaan-2 beim Start auf der Insel Sriharikota. Foto: APA/AFP/INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION'

Neu-Delhi – Die indische Mission zur Landung auf dem Mond steht offenbar vor dem Scheitern. Wie die indische Raumfahrtagentur in der Nacht auf Samstag mitteilte, ist der Kontakt zur Raumsonde Chandrayaan-2 abgebrochen. Das Landefahrzeug Vikram hätte am Samstag auf dem Südpol des Mondes landen sollen. Indien will das vierte Land nach den USA, Russland und China werden, dem eine Mondlandung gelingt.

Die unbemannte Sonde war am 20. August nach einer vierwöchigen Reise durch das Weltall in die Mondumlaufbahn eingetreten. Indien entwickelte nahezu alle Komponenten der "Chandrayaan-2"-Mission selbst.

Kailasavadivoo Sivan, der Chef der indischen Raumfahrtbehörde, verkündet schlechte Nachrichten.

Die Kosten dafür waren mit umgerechnet rund 126 Millionen Euro im Vergleich zu anderen Mondprogrammen niedrig. Bei Indiens erster Mondmission im Jahr 2008 hatte die Sonde "Chandrayaan-1" den Erdtrabanten lediglich umkreist, war aber nicht gelandet. (APA, Reuters, 6.9.2019)