Bereits am Montag wurde in Kärnten die Leiche einer Frau gefunden. Foto: APA/LUKAS HUTER

St. Veit an der Glan – Eine 54-Jährige ist tot in einer Wohnung im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan gefunden worden. Polizeisprecher Rainer Dionisio bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht der Online-Ausgabe der "Kleinen Zeitung". Ein 57-jähriger Oberösterreicher sitzt in Untersuchungshaft. Ob und in welcher Form er möglicherweise für den Tod der Frau mitverantwortlich ist, muss noch geklärt werden.

Die Leiche war bereits am Montag gefunden worden, doch über die näheren Umstände will man seitens der Polizei bisher nicht viel bekanntgeben, da noch ermittelt wird. Bei der Toten wurden jedenfalls Hinweise auf Gewalteinwirkung gefunden und zwischen ihr und dem 57-Jährigen bestand ein "Naheverhältnis". Beide dürften in der Alkoholikerszene sein bzw. gewesen sein.

Übergriffe Tage vor Tod

Laut dem Bericht der "Kleinen Zeitung" wurde der Tod der 54-Jährigen offenbar nicht vom Verdächtigen verursacht, doch er habe die Frau misshandelt. Das habe er gestanden. Schon Tage zuvor soll es laut Ermittlerkreisen immer wieder zu Übergriffen gekommen sein. Dafür gab es seitens der Polizei vorerst keine Bestätigung. Die Erhebungen sind laut Dionisio noch nicht abgeschlossen. (APA, 7.9.2019)