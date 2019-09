Vierte Karriere-Pole für Charles Leclerc. Foto: AP/Luca Bruno

Monza – Charles Leclerc hat Ferrari die Pole Position beim Heimrennen in Monza gesichert. Der Monegasse drehte im Qualifying zum Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.10 Uhr/ORF 1, RTL und Sky) die schnellste Runde und verwies Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton aus Großbritannien sowie dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland auf die Plätze zwei und drei. Der Deutsche Sebastian Vettel im zweiten Ferrari startet nur von Rang vier in das 14. von 21 Saisonrennen.

Die Schlussphase des Qualifyings mutierte beinahe zur Farce, als einige Fahrer im Bestreben um eine gute Windschattenposition mit langsamer Fahrt das Feld blockierten. Unter den Fahrern, die sich verzockten, war auch Hamilton, der erst nach Ablauf der Zeit die Ziellinie passierte und so die Chance verpasste, Leclerc noch abzufangen. "Ein paar Vollidioten sind vorne zu langsam gefahren", mokierte Mercedes-Sportchef Toto Wolff im ORF. Die Rennkommissare leiteten eine Untersuchung ein.

Für Leclerc ist es die vierte Pole Position seiner Karriere. Der 21-Jährige hatte Ferrari am vergangenen Sonntag in Spa den ersten Saisonsieg beschert. Die Scuderia wartet seit 2010 auf einen Heimerfolg in Monza.

Vor dem Heimrennen der Scuderia hat Hamilton im WM-Klassement 268 Punkte, Bottas ist Zweiter (203). Danach folgt Verstappen (181), der im Rennen am Sonntag wegen eines Motorenwechsels vor Ablauf der Frist von hinten starten muss. Der viertplatzierte Vettel (169) könnte just in diesem für Ferrari so bedeutenden GP von seinem aufstrebenden Teamkollegen Leclerc (157) im Klassement überflügelt werden. (sid, APA, red, 7.9.2019)