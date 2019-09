Sprung beim Sommer-Grand-Prix in Planica wird dem Österreicher zum Verhängnis

Für Mario Seidl ist die Saison zu Ende, ehe sie begonnen hat. Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Österreichs Top-Kombinierer Mario Seidl hat beim Sommer-Grand-Prix im slowenischen Planica einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und fällt damit für den kompletten Weltcup-Winter aus. Dies gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Samstag bekannt.

Seidl, der bereits operiert worden ist, hatte im vergangenen Winter das renommierte Triple in Chaux-Neuve gewonnen und bei der WM in Seefeld Bronze mit der Staffel geholt. Schon in diesem Wettkampf hatte er sich bei einem weiten Sprung das Kreuzband im linken Knie eingerissen und war erst vor kurzem ins Sprungtraining zurückgekehrt. (sid, 7.9.2019)