Viel Arbeit für die Streckenposten. Foto: Screenshot/MotorsportCrashes

Eine kuriose Massenkarambolage hat das samstägige Rennen des Citroen DS3 Cups in Silkeborg überschattet. In der sechsten Runde setzte auf der Rennstrecke in Dänemark plötzlich starker Regen ein. Die Boliden waren zu dem Zeitpunkt jedoch mit Trockenreifen unterwegs. In der Folge konnte sich ein Großteil der Fahrzeuge nicht mehr auf der Strecke halten. Gleich elf der 16 startenden Boliden konnten eine Linkskurve nicht mehr nehmen und machten einen Abflug in die Streckenbegrenzung.

Laut ersten Informationen dürfte der Unfall glimpflich ausgegangen sein. Nur Thomas Faraas wurde als Vorsichtsmaßnahme ins Krankenhaus gebracht. (red, 7.9.2019)