"The standard for your office and your home – except when we try to make a phone!" – auch Lob für Errungenschaften

Alles wirkt irgendwie beschwingter, dramatischer und unterhaltsamer, wenn es singend in einem Musical erzählt wird. Das wissen auch zahlreiche Youtuber, die immer wieder überraschende Themen in dieser Darbietungsform verarbeiten.

Die Menschen hinter dem Channel "You Can, You Should, You Will" reihen sich nun nahtlos in diese Parade ein. Sie haben ein zehnminütiges Stück über den Redmonder Softwareriesen Microsoft veröffentlicht.

You Can, You Should, You Will

Errungenschaften und Fehlschläge

Der Clip besingt die Leistungen von Bill Gates und ehrt auch die durchaus großen Errungenschaften des Konzerns. Immerhin hat dieser mit seinem Windows-Betriebssystem und der Office-Suite die Ära des Desktop-PCs geprägt, mit der Xbox einen Gegenspieler zur Playstation geschaffen oder mit der Surface-Reihe einen Standard für 2-in-1-Geräte gesetzt.

Doch auch die Fehlschläge finden Erwähnung. Da wäre etwa Windows Vista, die weitgehend ungeliebte Zwischengeneration zwischen den beiden erfolgreichen Ausgaben Windows XP und Windows 7. Oder Microsofts Vorstöße in den Smartphone-Sektor, die in Form des "Kin" und Windows Phone klar scheiterten. "The standard for your office and your home (…) except when we try to make a phone" ("Der Standard fürs Büro und fürs Daheim, außer wenn wir versuchen, ein Telefon zu bauen"), heißt es in einer Passage.

Laut Beschreibung entstand das Musical aus einer Idee von Microsoft-Praktikanten. Umgesetzt wurde es als Freizeitprojekt gemeinsam mit Angestellten des Konzerns. (red, 08.09.2019)