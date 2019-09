Der Kommentar des Community-Teams zur Kritik am Belohnungssystem von "Battlefront 2" dürfte noch eine gute Weile das Negativ-Ranking auf Reddit anführen. Foto: EA

Das Star Wars-Game Battlefront 2 ist zu einem der wohl größten PR-Desaster der jüngeren Videospielgeschichte geworden. Denn der Shooter verlangte Spielern nicht nur einen Kaufpreis ab, sondern versteckte zahlreiche Inhalte hinter Lootboxen. Prominente Figuren wie Luke Skywalker oder Darth Vader konnte man nicht direkt spielen, sondern musste sie eben erst nach dem Zufallsprinzip aus den virtuellen Kisten fischen. Wer zusätzlich Geld einwarf, konnte mehr von den Lootboxen erhalten und hatte eine größere Chance, künftig als Resistance-Held oder dunkler Lord in die Schlacht zu ziehen.

Bei den Spielern kam dieses Konzept ganz und gar nicht gut an und das Game sollte auch seinen Teil dazu beitragen, dass plötzlich auch politisch über Lootboxen und generell Glücksspiel-artige Mechanismen in Games gesprochen wurde. Hitzig verlief die Debatte über Battlefront 2 auch in der beliebten Forencommunity Reddit. Dort probierte es EA mit Schadensbegrenzung und ließ Mitarbeiter ausrücken, um die Wogen zu glätten. Dabei war man allerdings auf eine andere Art erfolgreich, als man sich wohl erhofft hatte. Eine Antwort des Community-Teams gilt nun als der Weltrekordhalter für den meistgehassten Online-Kommentar auf der Plattform.

Nutzer grantig wegen beschönigender Antwort

Sage und schreibe 683.000 Downvotes hatte er laut des Eintrags im Guinness-Buch der Rekorde 2020 per 5. März 2018 erhalten, wie Reddit-User "-amsha-" entdeckt hat. Ein Karmapunktestand von knapp minus 668.000 legt nahe, dass es im Gegenzug dazu nicht all zu viele positive Bewertungen gab. Der Ton der Antwort ist zwar freundlich gehalten, allerdings sehr beschönigend formuliert, was den Zorn der Community eher noch angestachelt haben dürfte.

"Die Intention ist es, Spieler mit einem Gefühl von Stolz (…) zu erfüllen, wenn sie unterschiedliche Helden freischalten", heißt es dort einleitend. Weiters wird erklärt, dass man sich ansehe, wie viele Ingame-Credits die Spieler durchschnittlich verdienten und daraufhin Anpassungen beim Belohnungssystem vornehme, um "sicherzustellen, dass die Aufgaben herausfordernd, lohnenswert und natürlich durch Spielen lösbar" seien. Man sei jedenfalls dankbar für das Feedback, das man weiter beobachten und auch künftig Änderungen am Spiel vornehmen werde. 2018, ein Jahr nach Release des Games, baute EA schließlich das Fortschrittssystem um.

Der Negativ-Rekord dürfte auch auf absehbare Zeit halten. Laut Reddits Liste für die am meisten abgewerteten Kommentare kommt der aktuell zweitplatzierte Beitrag nur auf rund 90.000 negative Bewertungen. (red, 08.09.2019)