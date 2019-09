Die Polizei sucht nach weiteren Opfern. Foto: APA

Wien – Am 24. Juli ist ein 43-Jähriger festgenommen worden, der an den zwei Tage zuvor in Wien-Landstraße und in Wien-Ottakring in den späten Nachtstunden jeweils in unversperrte Wohnungen eingedrungen ist und dort am 22. Juli eine 61-jährige und am 23. Juli eine 63-jährige Frau vergewaltigt haben soll. Nach weiteren Opfern des aus Haiti stammenden Mannes wird per Lichtbild gesucht.

Laut Polizeiangaben hat der Verdächtige – er wurde nach Angaben von Polizeisprecherin Irina Steirer im Bereich der Wiener Mariahilfer Straße festgenommen – das 63-jährige Opfer auch bestohlen. Vor der Tat am 23. Juli soll der Mann zuvor weitere nicht versperrte Wohnungen betreten haben, jedoch dort von den Mietern wieder hinauskomplementiert worden sein. Zudem soll er am selben Tag in einer Parkgarage in Rudolfsheim-Fünfhaus von einem abgestellten Fahrzeug die Kennzeichentafeln abmontiert und entwendet haben.

Weitere Taten möglich

Da der Verdacht besteht, dass der 43-Jährige noch für weitere strafbare Handlungen verantwortlich ist, wurde nun eine Lichtbildveröffentlichung angeordnet. Der Verdächtige soll sehr auffälligen Schmuck in Form zahlreicher Ringe und Halsketten getragen haben, berichtete die Polizei. (APA, 8.9.2019)