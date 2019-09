Die Elektronikmesse IFA in Berlin ist vorbei und hat einige Neuigkeiten gebracht. Bekannt ist die Messe eher für Vorstellungen im Bereich smarter Fernseher und anderen Heimgeräten, Smartphones spielen eine eher untergeordnete Rolle. Samsung zeigt zwar in der Regel sein nächstes Note-Flaggschiff, das man aber schon auf einem eigenen Event vor der IFA vorstellt.

Heuer sticht die Messe allerdings auch in diesem Bereich heraus. Der große Flaggschiff-Reigen ist zwar ausgeblieben, dennoch gab es mehrere nennenswerte Vorstellungen. Das hier sind, subjektiv, die drei spannendsten Handys, die uns die Messe gebracht hat.

Sony Xperia

Sony Xperia 5

Xperia 1 heißt das aktuelle Spitzenmodell im Sortiment von Sony. Und einmal mehr vermag der japanische Konzern es, mit seiner Namensgebung für Verwirrung zu sorgen. In Berlin hat man das Xperia 5 vorgestellt. Man hat damit aber nicht auf wundersame Art vier Generationen übersprungen, sondern das Flaggschiff geschrumpft. Das Xperia 5 ist das, was man Sony ursprünglich mit dem Beinamen "Compact" verkauft hat.

Wobei die Definition von Kompaktheit freilich auch einer gewissen Entwicklung unterliegt. Wer auf Handy mit Fünf-Zoll-Display hofft, wird enttäuscht. Das Xperia 5 verkleinert die Diagonale des 1er-Modells von 6,5 auf 6,1 Zoll. Die restlichen Spezifikationen sind weitestgehend ident. Unter der Haube werkt ein Snapdragon 855, es gibt eine Triple-Kamera und das Gehäuse ist wasserdicht nach IP68-Standard.

Die zwei vielleicht wichtigsten Unterschiede. Der Akku schrumpft von 3.330 mAh auf 3.140 mAh und das Display beherrscht keine 4K-Auflösung – was allerdings wiederum die Akkulaufzeit begünstigen könnte. Auf den Markt kommen soll das Xperia 5 im Oktober für 799 Euro.

Motorola

Motorola One Zoom

Bis auf Samsung hat bislang noch kein Hersteller ein Vier-Kamera-System in die Mittelklasse gebracht. Nun schickt sich Motorola an, das zu ändern. Und zwar mit dem Motorola One Zoom. Genau genommen bringt das Handy eine Kombination aus Kameras mit Auflösungen von 48, 16 und 8 Megapixel sowie einen 5-MP-Tiefensensor mit. Damit ermöglicht man einerseits einen dreifachen Zoom und andererseits verspricht man auch allerlei andere Kamera-Spielereien und natürlich hohe Bildqualität. Die Frontkamera kommt ebenso auf beachtliche 25 MP und unterstützt, wie das 48-MP-Modul Pixel Binning.

Als Unterlage dient ein Snapdragon 675, eine der stärkeren Mittelklasse-Chips von Qualcomm. Dazu kommen vier GB RAM und 128 GB Onboardspeicher, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Fix versprochen sind außerdem zwei Android-Versionsupdates – also zumindest bis Android 11 – sowie drei Jahre Sicherheitsaktualisierungen, denn das Handy läuft mit Android One auf Basis von Version 9.

Beim Display setzt man auf ein AMOLED-Pannel mit 6,4 Zoll bei 2.340 x 1.080 Pixel. Und ein Akku mit 4.000 mAh soll ordentliche Laufzeiten erlauben. Motorola hat das One Zoom bereits im Handel verfügbar gemacht, es kostet 429 Euro.

Foto: Samsung

Samsung A90 5G

Zwar sind die Netze erst im Aufbau befindlich, doch wer sich jetzt schon mit einem 5G-Smartphone wappnen will, muss tief in die Tasche greifen. Sämtliche bislang angekündigte Geräte sind im vierstelligen Preisbereich angesiedelt. Samsung ist nun bestrebt, den neuen Funkstandard auch in in kleineren Geldbeuteln schmackhaft zu machen und hat das A90 5G präsentiert.

Mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display (Full-HD+) ist es fürwahr kein kleines Smartphone. Während der Name des Handys einen Mittelklässler suggeriert, wird es allerdings von einem Snapdragon 855 angetrieben. Dazu gibt es entweder 128 GB Speicher, und acht GB RAM oder 128 GB Speicher, sechs GB RAM und einen microSD-Steckplatz. Die technische Grundausstattung komplettieren eine Triple-Kamera und ein Fingerabdruckscanner im Display.

Das große Feature ist aber freilich das Qualcomm X50-Modem an Bord, mit dem das Handy sich in 5G-Netze einwählen kann. In der ersten Generation gelten diese Verbindungsmodule noch als recht energiehungrig, was durch einen üppigen 4.500-mAh-Akku zumindest gemildert werden dürfte. Wer über eine Anschaffung nachdenkt, muss nicht mehr all zu lange warten. Das Handy soll noch im September für 749 Euro auf den Markt kommen. (gpi, 09.09.2019)